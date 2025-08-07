Aktuelle Seite: Home > Italien > 1000 Kilometer auf dem Rad mit einem Kleinkind
Drei auf dem Rad - vom Brenner bis nach Rom

1000 Kilometer auf dem Rad mit einem Kleinkind

Donnerstag, 07. August 2025 | 09:34 Uhr
Mit Baby im Schlepptau: Drei auf dem Radweg nach Rom
instagram/viviforli_it
Schriftgröße

Von: Ivd

Brenner/Rom – Ein Zelt, drei Fahrräder und ein ein Jahr altes Kind im Anhänger – mehr braucht es nicht für ein Abenteuer. Monica Franco, Efrem Pierobon und ihr Freund Francesco Benozzo sind am Montag am Brenner gestartet. Ihr Ziel: Rom. In 15 Etappen wollen sie rund 1.000 Kilometer zurücklegen und zeigen, dass ein Kleinkind kein Hindernis für eine Radreisen sein muss.

Maya, die kleine Tochter von Monica und Efrem, schläft meist friedlich im Anhänger, während ihre Eltern in die Pedale treten. „Die Kleine hat zwischendurch genug, weint ein bisschen und dann machen wir eine Pause“, erzählt Monica. Die Etappen sind nicht lang – etwa 50 bis 60 Kilometer pro Tag. „Wir haben Räder mit 30 Kilo Gepäck“, sagt Efrem. Bald wird ein Begleitcamper dazustoßen, dann können sie sich leichter bewegen und auch mal etwas längere Strecken fahren.

Die Route folgt der Via Romea Germanica, einem historischen Pilgerweg von Augsburg nach Rom. Das Trio hat sich für den italienischen Abschnitt entschieden, der am Brenner beginnt und über Südtirol, die Po-Ebene und die Apenninen bis in die Hauptstadt führt.

Kämpferin für ein selbstbestimmtes Leben trotz Kind

Doch die Reise ist mehr als nur Urlaub. Monica, die bereits einen Wanderführer über Italiens Norden geschrieben hat, dokumentiert das Projekt auf ihrem Facebook-Kanal. Sie will Radreisen mit Kindern bekannter machen – und zeigen, dass auch junge Familien mit einfacher Ausrüstung viel erleben können.

„Nach einem Jahr Arbeit, das man mit Kindern meist damit verbringt, zwischen tausend Verpflichtungen Slalom zu laufen, kann man endlich langsamer machen und die wesentlichen Dinge besser schätzen“, sagt sie. Radfahren sei eine Möglichkeit, das Wesentliche wieder zu spüren: Natur, Bewegung und gemeinsame Zeit. Am 18. August wollen sie in Rom ankommen. Vielleicht mit müden Beinen, sicher aber mit einem vollen Herzen.

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

Meistkommentiert
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
Kommentare
112
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
Trotz Kritik: Zerzer wird neuer Raumordnungschef
Kommentare
110
Trotz Kritik: Zerzer wird neuer Raumordnungschef
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Kommentare
78
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Kommentare
76
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Leere Strände, volle Dolomiten: Sommer in Italien
Kommentare
63
Leere Strände, volle Dolomiten: Sommer in Italien
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 