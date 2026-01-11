Aktuelle Seite: Home > Chronik > Drei Schwerverletzte bei Geisterfahrerunfall in NÖ
Geisterfahrer verursachte Unfall mit drei Verletzten in NÖ

Drei Schwerverletzte bei Geisterfahrerunfall in NÖ

Sonntag, 11. Januar 2026 | 09:55 Uhr
Geisterfahrer verursachte Unfall mit drei Verletzten in NÖ
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
Von: apa

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Geisterfahrer sind am Samstagabend auf der A22 bei Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) drei Personen schwer verletzt worden. Ein 88-jähriger Autolenker war von der S1 kommend auf die A22, Richtungsfahrbahn Stockerau, in die falsche Fahrtrichtung aufgefahren. Wenig später kam es zu einer Frontalkollision mit dem Auto eines 67-jährigen Lenkers, der Richtung Stockerau unterwegs war.

Der 88-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 67-Jährige und seine ebenfalls schwer verletzte 55-jährige Beifahrerin wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

