Drei Tote bei Dacheinsturz in Einkaufszentrum in Peru

Von: APA/AFP

In Peru sind bei einem Dacheinsturz in einem Einkaufszentrum mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 70 weitere verletzt worden. Nach dem Unglück am Freitagabend (Ortszeit) in der Großstadt Trujillo im Norden des Landes seien 74 Menschen in die Krankenhäuser gebracht worden, sagte der Leiter der regionalen Gesundheitsbehörden, Aníbal Morillo, dem Radiosender RPP. Elf von ihnen seien schwer verletzt, zehn der Verletzten seien Kinder.

Aus zunächst ungeklärter Ursache war das Dach des Gastronomiebereichs des Einkaufszentrums herabgestürzt. Laut Berichten peruanischer Medien hielten sich zum Zeitpunkt des Unglücks Dutzende Familien in diesem Bereich auf.

Die Suche nach Überlebenden in den Trümmern dauerte mehrere Stunden nach dem Unglück weiter an. Hunderte Feuerwehrleute und Polizisten waren dabei im Einsatz. Unter den Metallteilen des Dachs sei noch “ein Kind gefangen”, sagte Morillo im Sender Panamericana.