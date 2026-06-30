Dreijähriger bei Traktorunfall in NÖ schwer verletzt

Von: apa

Bei einem Traktorunfall im Raum St. Valentin (Bezirk Amstetten) ist am Montagabend ein Dreijähriger schwer verletzt worden. Der Bub war ebenso wie sein 36-jähriger Vater nach einem Überschlag der Zugmaschine im Kfz eingeklemmt worden. Das Kind und der ebenfalls schwer verletzte Mann wurden von Notarzthubschraubern in Krankenhäuser nach Amstetten und Linz geflogen, bestätigte die Polizei am Dienstag Medienberichte.

Ereignet hatte sich der Unfall am Montag gegen 20.00 Uhr. Der 36-Jährige dürfte mit dem Traktor auf das Straßenbankett geraten sein, ein Überschlag der Zugmaschine war die Folge. Im Einsatz standen die Notarzthubschrauber “Christophorus 10” und “Christophorus 15”.