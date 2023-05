Dringende Wassersparmaßnahmen in Südtirol beendet

Bozen – Dank der Niederschläge der vergangenen Tage sind die außerordentlichen Wassersparmaßnahmen nicht mehr nötig. Der Landeshauptmann hat sie daher aufgehoben.

Nach den ausgiebigen Regen- und Schneefällen der vergangenen Tage hat Landeshauptmann Arno Kompatscher heute die Verordnung aufgehoben, mit der am 22. März alle Wassernutzenden zum Wassersparen aufgerufen worden waren, insbesondere die Landwirtschaft. Diese Aufhebung erfolgt mit einer Dringlichkeitsmaßnahme, die der Landeshauptmann heute nach Anhörung des Vorsitzenden der Wassernotstandskommission unterzeichnet hat.

“Die Niederschläge der vergangenen Tage und die neuen Schneereserven im Gebirge sorgen dafür, dass die Wasserführung der Oberflächengewässer auch in den nächsten Wochen an die langjährigen Mittelwerte heranreichen”, sagt Landeshauptmann Kompatscher. “Besondere Wassersparmaßnahmen in der gegenwärtigen Situation aufrecht zu erhalten, würde künftige außerordentliche Maßnahmen im Falle neuer längerer Trockenperioden vermindern und ist somit nicht sinnvoll”, erklärt Kompatscher.

Nichtsdestotrotz betont Landeshauptmann Kompatscher, dass “der sorgsame Umgang mit dem kostbaren Gut Wasser auch in einem relativ wasserreichen Land wie Südtirol für alle eine Handlungsmaxime” darstellen solle.