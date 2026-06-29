Drittes Todesopfer nach Badeunfall in Bludenz

Von: apa

Bei einem Badeunfall auf der Ill in Bludenz sind am Sonntag drei Menschen gestorben, darunter ein zehnjähriges Kind. Ein 22-Jähriger starb noch am Unfallort, ein zehnjähriger Bub am Abend im Landeskrankenhaus Feldkirch. Ein 40-Jähriger, der ebenfalls in kritischem Zustand ins Spital gebracht wurde, ist inzwischen ebenfalls seinen Verletzungen erlegen, wie die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) am Montag auf APA-Anfrage bekannt gab.

Der folgenschwere Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben unterhalb eines Wasserfalls. Drei Personen waren ins Wasser gesprungen und wurden aufgrund der starken Strömungs- und Sogkräfte der Wasserwalze unter die Oberfläche gedrückt. Ein weiterer Angehöriger und Ersthelfer bargen die Verunglückten und begannen mit Reanimationsmaßnahmen.

Ein 22-Jähriger verstarb noch am Vorfallsort. Der zehnjährige Bub, der erst rund 300 Meter flussabwärts von einer Passantin treibend entdeckt und gemeinsam mit zwei weiteren Helfern aus dem Wasser geborgen wurde, wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, wo er im Laufe des Abends seinen Verletzungen erlag. Der 40-Jährige wurde zunächst ins Landeskrankenhaus Bludenz und in weiterer Folge ins Landeskrankenhaus Feldkirch überstellt.