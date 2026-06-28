Panik bei Rettungseinsatz

Von: mk

Bozen – Das Rote Kreuz ist gegen Mitternacht zu einem Rettungseinsatz in der Streitergasse nur unweit vom Obstplatz in Bozen gerufen worden. Wie sich herausstellte, gerieten die Sanitäter dabei selbst in eine Notlage. Der Einsatz verwandelte sich in einen wahren Albtraum.

Der Vorfall hat sich der in der Nacht auf Samstag ereignet. Eine junge Frau fühlte sich unwohl und benötigte medizinische Hilfe. Kaum hatten die beiden Sanitäter den Rettungswagen verlassen, wurden sie von drei vermutlich gerade erst Volljährigen abgefangen und aufs Schwerste beschimpft.

Vor den Augen zahlreicher Nachtschwärmer eskalierte die Situation völlig grundlos: Die drei jungen Männer mit Migrationshintergrund gingen tätlich auf die Rettungskräfte los. Während der männliche Sanitäter am Trikot gepackt und hin und her gerissen wurde, trieben die Angreifer seine Kollegin zwischen den Tischen vor einem Lokal regelrecht in die Enge.

„Obwohl unsere Mitarbeiterin mehrfach darum bat aufzuhören, machten die drei weiter“, bestätigt die Präsidentin des Roten Kreuzes Bozen, Francesca Zucali, den Vorfall gegenüber der Zeitung Alto Adige. Dennoch gelang es der Besatzung unter extremem Druck, die Patientin in den Krankenwagen zu begleiten und sich selbst in Sicherheit zu bringen.

Die unter Schock stehenden Sanitäter haben bereits einen detaillierten Bericht an die Einsatzzentrale übermittelt. Die alkoholisierten Täter waren geflüchtet, nachdem einige Kaufleute eingegriffen hatten.