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Tier reagiert mit Scheinangriff

Norditalien: Wanderer macht brenzlige Begegnung mit Bärenmutter

Samstag, 27. Juni 2026 | 11:00 Uhr
Braunbär aggressiv
pixabay.com
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Von: luk

Arca di Fraporte – Im Trentino südlich von Südtirol ist es erneut zu einer brenzligen Begegnung zwischen einem Wanderer und einer Bärin mit ihren Jungen gekommen. Der Vorfall ereignete sich am späten Freitagnachmittag oberhalb von Stenico in der Ortschaft Arca di Fraporte und ist bereits der dritte Zwischenfall dieser Art innerhalb von rund sechs Wochen.

Nach Angaben der Provinz Trient traf der Wanderer auf die Bärin mit ihren Jungen. Das Tier reagierte mit einem sogenannten Scheinangriff. Dabei handelt es sich um ein Abwehrverhalten, mit dem ein Bär eine vermeintliche Bedrohung vertreiben will, ohne den Menschen tatsächlich körperlich anzugreifen.

Die Trentiner Forstbehörde hat Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Ablauf des Vorfalls zu rekonstruieren.

Bereits am 22. Juni war es bei Ranzo zu einer ähnlichen Begegnung zwischen einer Bärin mit Jungen und zwei Wanderern gekommen. Der erste vergleichbare Vorfall hatte sich am 17. Mai bei Cadine ereignet.

In allen drei Fällen blieben die Wanderer unverletzt beziehungsweise erlitten keine schweren Verletzungen und konnten den Heimweg selbstständig antreten.

Die Behörden rufen weiterhin dazu auf, in Bärengebieten besondere Vorsicht walten zu lassen und die Verhaltensregeln bei Begegnungen mit Wildtieren zu beachten.

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