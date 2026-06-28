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Für 75-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Mountainbike-Ausflug endet in Pfalzen tödlich

Sonntag, 28. Juni 2026 | 10:12 Uhr
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Von: mk

Pfalzen/Bruneck – In Pfalzen hat ein Fahrradausflug für einen 75-Jährigen aus dem Pustertal ein fatales Ende genommen. Gegen 7.30 Uhr wurde der Mann von einem Spaziergänger am Samstagmorgen leblos aufgefunden.

Der Passant entdeckte den Mann auf der Forststraße zwischen Pfalzen und Irenberg neben seinem Mountainbike am Boden und schlug umgehend Alarm. Die Rettungskräfte vom Weißen Kreuz, die Brunecker Bergrettung und die Bergretter der Finanzpolizei waren binnen kürzester Zeit am Ort des Geschehens.

Trotz aller Bemühungen konnte nur noch der Tod des 75-Jährigen festgestellt werden. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, hatte der Mann offenbar während der Fahrt einen akuten medizinischen Notfall erlitten und war selbst nicht mehr in der Lage gewesen, einen Notruf abzusetzen.

Nur wenige Stunden später, kurz vor 11.30 Uhr, wurde erneut Alarm ausgelöst. Auf einer der Downhill-Strecken am nahegelegenen Kronplatz war ein 35-jähriger Italiener schwer gestürzt. Aufgrund der Erstmeldungen war die Besorgnis über den Zustand des verunglückten Sportlers zunächst groß. Glücklicherweise gab es kurz darauf vorsichtige Entwarnung: Der 35-Jährige hat demnach keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten.

Der Mann hat sich mittelschwere Verwundungen im Brust- und Bauchbereich zugezogen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Rettungshubschrauber Pelikan 2 angefordert. Die Besatzung barg den Verletzten mittels einer Seilwinde und flog ihn zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Bruneck.

Auch bei diesem zweiten Einsatz standen die Brunecker Bergrettung und die Bergretter der Finanzpolizei im Einsatz.

Bezirk: Pustertal

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