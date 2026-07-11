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Carabinieri mit mobiler Station vor Ort

Drogen, Widerstand, Anzeigen: Großeinsatz in Bozen

Samstag, 11. Juli 2026 | 10:11 Uhr
85372
Carabinieri
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Von: luk

Bozen – Die Carabinieri haben am Freitag bei einer groß angelegten Schwerpunktkontrolle in Bozen mehrere Anzeigen erstattet, Drogen sichergestellt und zahlreiche Personen überprüft. Ziel der Aktion war es, gegen Drogenhandel, Eigentumsdelikte und soziale Verwahrlosung vorzugehen.

Rund 25 Einsatzkräfte sowie zwei Drogenspürhunde waren unter anderem in der Altstadt, am Waltherplatz, am Pfarrplatz sowie in der Gegend rund um den Bahnhof im Einsatz. Auch die Einkaufszentren Waltherpark und Twenty wurden kontrolliert. Zudem war eine mobile Carabinieri-Station vor Ort, an die sich Bürger mit Anzeigen oder Anliegen wenden konnten.

Kontrollen fanden auch in besonders sensiblen Bereichen wie dem Eisackdamm und einem verlassenen Gebäude am Virgl statt. Dort räumten die Einsatzkräfte mehrere illegale Lager. Die angetroffenen Personen wurden identifiziert und je nach Fall der Justiz oder den Verwaltungsbehörden gemeldet. Ein Mann wurde angezeigt, weil er sich weigerte, seine Personalien anzugeben und Widerstand gegen die Beamten leistete.

Insgesamt kontrollierten die Carabinieri 160 Personen. Ein Autofahrer wurde wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt, zwei weitere Personen waren trotz eines vierjährigen Rückkehrverbots für Bozen in der Landeshauptstadt unterwegs. Zudem wurde eine Person aufgegriffen, gegen die bereits gerichtliche Auflagen bestanden.

Dank der Drogenspürhunde stellten die Einsatzkräfte mehrere Dosen Kokain, Haschisch sowie synthetische Drogen sicher. Eine Person wurde wegen Drogenbesitzes mit Verdacht auf Handel angezeigt, mehrere Konsumenten wurden verwaltungsrechtlich gemeldet.

Bezirk: Bozen

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