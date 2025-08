Drogenfund in Brixen: Polizei zeigt 60-Jährigen an

Kontrolle in den Rapp-Gärten

Von: Ivd

Brixen – In Brixen hat die Staatspolizei einen 60-jährigen Italiener aus dem Eisacktal wegen mutmaßlichen Drogenhandels angezeigt. Der Mann ist laut Polizei kein Unbekannter: Er ist bereits mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Drogendelikten.

Bei einer Kontrolle in den Rapp-Gärten überprüften Beamte des Polizeikommissariats Brixen mehrere Personen. Dabei fiel der 60-Jährige auf. In seiner Hosentasche fanden die Einsatzkräfte einen kleinen Plastikbehälter mit fünf verkaufsfertigen Portionen Haschisch sowie 165 Euro in kleinen Scheinen. Das Geld wird als mutmaßlicher Erlös aus vorherigen Verkäufen eingestuft.

Eine anschließende Durchsuchung der Wohnung des Mannes brachte weiteren Fund zutage: Rund 70 Gramm Haschisch und Marihuana wurden beschlagnahmt. Nach Abschluss der Ermittlungsarbeiten wurde der Mann wegen Besitzes von Betäubungsmitteln mit der Absicht des Weiterverkaufs bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.