Drogenhandel in Bozen: Staatspolizei nimmt jungen Albaner fest

Von: luk

Bozen – Die Ermittler der Carabinieri haben in Bozen einen jungen Mann albanischer Herkunft wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen.

Der Zugriff erfolgte im Rahmen gezielter Ermittlungen gegen die lokale Drogenszene. Die Fahnder hatten den Verdächtigen bereits seit einiger Zeit observiert. Er fiel den Ermittlern bei einem Treffen mit einem Landsmann und einem weiteren jungen Mann auf. Letzterer ergriff beim Anblick der Einsatzkräfte sofort die Flucht und konnte entkommen.

Die Carabinieri stoppten daraufhin den Verdächtigen und fanden bei einer Kontrolle eine größere Menge Bargeld sowie Haschisch, das laut ersten Schätzungen für rund 75 Dosen gereicht hätte.

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung entdeckten die Ermittler zudem 34 in Alufolie verpackte Kokain-Portionen. Insgesamt sollen die sichergestellten Drogen etwa 160 Kokain-Dosen entsprochen haben. Sämtliche Betäubungsmittel sowie das Bargeld wurden beschlagnahmt.

Der junge Mann wurde festgenommen. Für ihn gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.