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Zwei Festnahmen und elf Hausdurchsuchungen

Drogenring in Bozen zerschlagen

Mittwoch, 24. Juni 2026 | 16:15 Uhr
Polizei
Quästur
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Von: luk

Bozen – Eine große Anti-Drogen-Aktion ist heute in Bozen über die Bühne gegangen: Die Staatspolizei hat am frühen Mittwochmorgen zwei Haftbefehle vollstreckt und elf Hausdurchsuchungen durchgeführt. Die Ermittlungen richten sich gegen eine mutmaßliche kriminelle Gruppe aus dem albanischen Milieu.

An der Operation waren neben der mobilen Einsatzgruppe der Quästur Bozen auch Polizeikräfte aus Trient, Venedig und Pavia beteiligt. Die beiden festgenommenen Verdächtigen leben in Südtirol, die Durchsuchungen erfolgten auch außerhalb der Provinz.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Festnahme eines Hauptverdächtigen im Februar 2026. Damals wurden mehr als sieben Kilogramm Haschisch, 700 Gramm Kokain, ein Kilogramm Marihuana sowie rund 3.800 Euro Bargeld sichergestellt. Im Verlauf der Untersuchungen wurden zwei weitere albanische Staatsbürger angezeigt und zusätzliche 250 Gramm Haschisch beschlagnahmt.

Nach Angaben der Ermittler soll die Gruppe vor allem mit Kokain und Haschisch gehandelt haben. Die Drogen wurden demnach über Kontakte in Venetien, der Lombardei und der Toskana nach Bozen gebracht. Die Verdächtigen sollen arbeitsteilig vorgegangen sein und über eine gut organisierte Logistik verfügt haben. Um ihre Aktivitäten zu verschleiern, nutzten sie laut Polizei unter anderem fingierte Telefonanschlüsse, verschlüsselte Kommunikationskanäle sowie eigens umgebaute Fahrzeuge für den Drogentransport.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bozen dauern an. Für alle Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Bezirk: Bozen

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