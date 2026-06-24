Jetzt ist ein Ende der Hitzewelle in Sicht

Von: luk

Bozen – Die aktuelle Hitzewelle dominiert in Südtirol und Italien das Wettergeschehen. Die Temperaturen werden in den kommenden Tagen sogar noch weiter ansteigen. Die heißesten Tage werden der Sonntag und Montag mit bis zu 38 Grad sein. Doch wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Mittwochvormittag auf seinem X-Profil erklärt, ist nun auch ein Ende in Sicht. Ab Dienstag wird demnach die Subtropenluft von etwas kühlerer Atlantikluft abgemildert.

Der Höhepunkt steht uns noch bevor aber ein Ende ist nun auch in Sicht. Heute bis zu 35°, morgen 36°… die heißesten Tage werden Sonntag/Montag mit 37°, vielleicht auch 38°. Ab Dienstag wird die Subtropenluft von etwas kühlerer Atlantikluft abgelöst.

Doch vorerst müssen wir weiterschwitzen: Es bleibt sonnig und heiß mit Spitzentemperaturen von um die 36 Grad. Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen sogar noch weiter an.

Die Hitzeglocke über Europa schraubt auch die Wassertemperaturen der Badeseen in Südtirol nach oben: Laut Peterlin sei das “kühle Nass” auch nicht mehr so wirklich kühl.

Der Kalterer See, der wärmste Badesee in Südtirol, misst derzeit schon 28 Grad.

So geht es im Detail weiter

Am Donnerstag bleibt es sonnig und heiß. Auch am Freitag scheint oft die Sonne, am Nachmittag steigt die Gewitterneigung nur leicht an.

Der Samstag bringt keine wesentliche Änderung mit viel Sonnenschein und weiterhin überdurchschnittlichen Temperaturen.

Auch am Sonntag wird es sonnig bei einzelnen Hitzegewittern am Nachmittag. Die Temperaturen steigen noch etwas an.