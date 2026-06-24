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76 Prozent der Züge sind im Zeitplan

Pünktlichkeit bei italienischer Bahn steigt

Mittwoch, 24. Juni 2026 | 11:31 Uhr
Italienischer \
APA/APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT
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Von: luk

Italien – Drei Viertel der italienischen Züge erreichen ihr Ziel pünktlich: Das Verkehrsministerium in Rom meldet eine Pünktlichkeitsquote von 76 Prozent, womit sich die Lage gegenüber dem Vorjahr verbessert hat.

Externe Störfaktoren wie Eingriffe in die Infrastruktur und wiederholte Kupferdiebstähle zählen zu den Hauptursachen für Verzögerungen, während gleichzeitig so viele Baustellen wie nie zuvor das Streckennetz belasten – rund 1.300 Arbeiten landesweit.

Die Zahlen verbergen regionale Unterschiede und verschiedene Definitionen von „pünktlich“ (z. B. 5–15 Minuten Toleranz je nach Zugtyp), weshalb Reisende weiterhin lokale Serviceseiten prüfen sollten, bevor sie sich auf Anschlüsse verlassen.

Nach EU-Vorgaben besteht Anspruch auf Teilrückerstattung erst ab einer Verspätung von mehr als 30 Minuten. Verbraucherorganisationen fordern teils strengere Regeln (zum Beispiel 15 Minuten) für entschädigungsfähige Verspätungen.

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