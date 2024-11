EC Bregenzerwald nimmt in Klobenstein Revanche

Von: ka

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben am Freitagabend das zweite Match im Rahmen dieser „Englischen Woche“ in der Alps Hockey League mit insgesamt drei Meisterschaftspartien bestritten. Gegen den EC Bregenzerwald setzte es in der heimischen Ritten Arena eine knappe 3:4-Heimniederlage.

Bereits vor drei Wochen waren sich die beiden Teams in der grenzüberschreitenden Meisterschaft gegenübergestanden. Damals hatten sich die Blau-Roten 3:2 durchgesetzt. Dieses Mal erwischte der Klub aus Vorarlberg den besseren Start. Pöschmann (3.12) per Abstauber und der nach einem haarsträubenden Wechsel sträflich alleingelassene Summer (5.24) sorgten in der Anfangsphase für einen Zwei-Tore-Vorsprung von Bregenzerwald, dem Insam Mitte des Startdrittels mit einem präzisen Schuss in Überzahl den Anschlusstreffer folgen ließ.

Im Mitteldrittel kamen die Rittner Buam SkyAlps, bei denen dieses Mal übrigens Florian Plattner zwischen den Pfosten stand, zum Ausgleich. Zunächst blieb Szypula noch an Widhalm hängen (22.), doch dann fälschte Kevin Fink einen Schuss unhaltbar ab (26.25). Doch wie gewonnen so zerronnen, denn keine drei Minuten später brachte Wempe – am zweiten Pfosten lauernd und von der Rittner Abwehr „vergessen“ – Bregenzerwald wieder in Führung. Die Hausherren drückten in der Folge auf den neuerlichen Ausgleich und trafen in der 37. Minute mit Cuglietta den Außenpfosten. Kurz vor der Sirene hatten sie mehr Glück, als Giacomuzzi die Scheibe aus kürzester Distanz über die Linie stocherte (38.53).

Das Schlussdrittel verlief weiter ausgeglichen mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach einem sehenswerten Alleingang brachte Metzler den Vorarlberger Traditionsklub zum dritten Mal an diesem Abend in Führung (47.08). Für die Blau-Roten wurde es in den letzten Minuten noch schwieriger, da Lobis in die Kühlbox musste. Doch ausgerechnet in Unterzahl hatte Cuglietta die Riesenchance auf den Ausgleich. Etwas mehr als eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit nahm Coach Russell eine Auszeit und den Goalie für einen sechsten Spieler vom Eis – an der knappen 3:4-Pleite änderte sich für Ritten aber nichts mehr.

Für die Rittner Buam SkyAlps geht die Englische Woche am Sonntag mit dem Auswärtsspiel in Salzburg bei den Red Bull Juniors zu Ende.

Rittner Buam SkyAlps – EC Bregenzerwald 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Tore: 0:1 Pöschmann (3.12), 0:2 Summer (5.24), 1:2 Marco Insam (9.34/PP), 2:2 Kevin Fink (26.25), 2:3 Wempe (29.21), 3:3 Adam Giacomuzzi (38.53), 3:4 Metzler (47.08)