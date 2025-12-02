Ein Toter bei Brand in Wien – Brandstiftung möglich

Von: apa

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Wien-Hernals ist am Montagabend ein Mann gestorben. Das Feuer war gleich hinter der Eingangstür ausgebrochen. Der Mann wurde während der Löscharbeiten leblos im Stiegenhaus gefunden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, zuletzt gab es in der näheren Umgebung mehrfach kleinere Feuer. Aufgrund der Brandintensität wurde am Montag Alarmstufe 2 ausgerufen, rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Ein Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer hatte sich nach Angaben der Polizei mit einem Sprung aus dem Fenster gerettet, er blieb unverletzt.

Eingangsbereich stand in Vollbrand

Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Bergsteiggasse gerufen. Beim Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern, und hinter der Eingangstür stand der Bereich in Vollbrand. “Es war eine große Herausforderung, ins Gebäude reinzukommen. Das Feuer im Eingangsbereich konnte rasch soweit zurückgedrängt werden, dass die Einsatzkräfte an den letzten Flammen vorbei in das Gebäude vordringen konnten”, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl am Dienstag. Dort wurde dann der Verletzte – ein 53-Jähriger – gefunden und an die Berufsrettung Wien, die mit der Sondereinsatzgruppe im Einsatz war, übergeben. Der Mann wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Während der Löscharbeiten hielten sich Bewohner im Wärmebus der Berufsrettung auf.

Weitere Atemschutztrupps kontrollierten gleichzeitig das Stiegenhaus sowie sämtliche Wohnungen. Dabei wurde der Tote entdeckt. Parallel wurde mittels Drehleiter nachgesehen, ob in den Wohnungen weitere Personen anwesend sind, das war nicht der Fall. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Gebäude mit Hochleistungslüftern entraucht.

Mehrfach Brände gelegt

Laut Polizei wurden in der näheren Umgebung zuletzt mehrfach kleinere Brände gelegt. In den meisten Fällen wurden Mistkübel in Stiegenhäusern mehrerer Wohngebäude in Hernals und im angrenzenden Ottakring angezündet, einmal auch ein abgestellter Kinderwagen. Das Landeskriminalamt Wien nimmt unter der Telefonnummer 01-31310-33800 Hinweise – auch anonym – entgegen.