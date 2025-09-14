Ein Toter und 25 Verletzte nach Explosion in Bar in Spanien

Von: APA/AFP

Nach einer Explosion in einer Bar in der spanischen Hauptstadt Madrid haben die Rettungskräfte ein Todesopfer sowie 25 Verletzte geborgen. Nach dem Unglück vom Samstag sei die Leiche eines Mannes gefunden worden, teilte die Feuerwehr am Sonntagmorgen mit. Laut Feuerwehr gestaltete sich der Bergungseinsatz schwierig. Medienberichte, wonach das Unglück im südlichen Stadtbezirk Vallecas durch ein Gasleck verursacht wurde, wiesen die Behörden als voreilig zurück.

Unterstützt von Spürhunden suchten Feuerwehrleute in den Trümmern der Bar nach Opfern. Der Einsatz sei “ziemlich kompliziert”, da die Einsatzkräfte “mehr oder weniger Stein für Stein vorgehen” müssten, sagte Feuerwehrsprecher Javier Ramos. Am frühen Sonntagmorgen wurde schließlich die Leiche eines Mannes geborgen, wie der Rettungsdienst im Onlinedienst X meldete. Von den 25 bei der Explosion Verletzten befanden sich den Angaben zufolge zwei in einem “ernsten” Zustand.

Bilder zeigten die Bar mit teilweise eingestürztem Dach. Durch die Wucht der Explosion waren die Türen der Bar aus den Scharnieren gerissen, auf der Straße lagen Glasscherben verstreut. Berichte spanischer Medien, wonach die Explosion durch ein Gasleck verursacht worden sei, wies eine Vertreterin der Stadtverwaltung als “verfrüht” zurück.