Eine Person verhaftet und neun weitere angezeigt

Von: ka

Bozen – Wie vom Bozner Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet, wurden in den letzten Tagen die Einsätze im Bozner Stadtzentrum fortgesetzt. Der Fokus lag dabei auf dem Verdi-Platz, dem Theaterviertel, dem Walter-Park, dem Dominikanerplatz und dem Obstplatz.

An den Maßnahmen waren Einsatzkräfte der Abteilung für Kriminalprävention der Staatspolizei beteiligt. Sie widmeten sich der dynamischen und stationären Kontrolle dieser Bereiche, um weit verbreitete Illegalität und Drogenhandel zu verhindern, die Sicherheit zu erhöhen und eine ständige Präsenz der Ordnungskräfte an den sensibelsten Punkten zu gewährleisten.

Im Rahmen der Maßnahmen wurden zahlreiche Kontrollen von Personen und Fahrzeugen sowie gezielte Überprüfungen in öffentlichen Einrichtungen und Treffpunkten durchgeführt. Dadurch konnten potenziell kritische Situationen frühzeitig erkannt und im Bedarfsfall rechtzeitig eingegriffen werden. Die Intensivierung der Einsätze ist Teil eines umfassenderen Plans zur Prävention und Überwachung des Gebiets. Ziel dieser Einsätze ist es, die Sicherheit in der Stadt, insbesondere in den belebten zentralen Bereichen wie dem Theater, der Piazza Verdi und den angrenzenden Straßen, zu erhöhen.

In diesem Zusammenhang kontrollierte eine Polizeistreife am Nachmittag des 25. Februars einige Nicht-EU-Bürger im Bereich des Verdi-Platzes. Durch die Abfrage der Polizeidatenbanken stellte sich heraus, dass gegen einen dieser Bürger, einen Algerier, ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vorlag. Der Mann wurde zur Polizeidirektion gebracht, um die üblichen Formalitäten zu erledigen. Anschließend wurde er verhaftet und in das örtliche Gefängnis gebracht, wo er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verbüßen muss.

Am selben Tag wurden außerdem zwei tunesische Staatsbürger, die 8,2 Gramm Kokain und 1,23 Gramm Haschisch zum Zweck des Handels sowie einige gestohlene Parfüms in ihrem Besitz hatten, an die zuständige Justizbehörde überstellt. All dies ist der Meldung eines Bürgers zu verdanken, dessen Wohnung die beiden unrechtmäßig besetzt hatten und die er nach dem Eingreifen der Staatspolizei wieder vollständig zurückerhalten konnte.

Die verstärkte Überwachung des Gebiets am 26. Februar führte dazu, dass gegen sieben Personen wegen verschiedener Straftaten Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Unter ihnen befanden sich zwei marokkanische Staatsbürger, die wegen Hehlerei angezeigt wurden, da sie im Besitz von 23 Gläsern Honig waren, sowie ein italienischer Staatsbürger, der im Einkaufszentrum „Walter Park” mehrere Ladendiebstähle begangen hatte. In das Einkaufszentrum hatte der Polizeichef Beamte der Abteilung für Kriminalprävention entsandt, die einen speziellen Einsatz durchführten.

Dank der Meldung von Wachpersonal und Inhabern einiger Geschäfte konnte die Person identifiziert und wegen Hehlerei und Diebstahls an die zuständige Justizbehörde überstellt werden. Die unrechtmäßig entwendete Ware wurde den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben.