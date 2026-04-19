Einer der meistgesuchten Verbrecher Europas gefasst

Von: APA/AFP

In Mexiko ist einer der meistgesuchten Verbrecher Europas, der des massiven Drogenhandels beschuldigte Ungar Janos Balla, gefasst worden. Der 48-Jährige habe zu den “zehn meistgesuchten” europäischen Kriminellen gehört, teilte der mexikanische Sicherheitsminister Omar García Harfuch am Samstag im Onlinedienst X mit. Gegen den im Badeort Cancún festgenommenen Balla, der auch unter dem Namen Daniel Takacs bekannt ist, liegt ein Haftbefehl der ungarischen Justiz vor.

Balla wird nach Angaben der EU-Polizeibehörde Europol beschuldigt, in Ungarn eine kriminelle Bande geleitet zu haben, die mit Kokain und Ecstasy handelte, und zwar mindestens im Zeitraum zwischen dem Sommer 2014 und April 2015. Er konnte laut García Harfuch aufgrund des Austauschs von Informationen zwischen den mexikanischen und ungarischen Behörden gefasst werden.

Auch von Europol wurde Balla mit Haftbefehl gesucht. Die internationale Polizeiorganisation Interpol wiederum hatte eine sogenannte Rote Notiz zu Balla ausgestellt. Dabei handelt es sich um ein Ersuchen an Strafverfolgungsbehörden weltweit, einen Gesuchten ausfindig zu machen und vorläufig festzunehmen.