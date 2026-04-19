Aktuelle Seite: Home > Chronik > Einer der meistgesuchten Verbrecher Europas gefasst
Verdächtiger wurde im Badeort Cancun festgenommen

Einer der meistgesuchten Verbrecher Europas gefasst

Sonntag, 19. April 2026 | 11:01 Uhr
Verdächtiger wurde im Badeort Cancun festgenommen
APA/APA/AFP/ELIZABETH RUIZ
Schriftgröße

Von: APA/AFP

In Mexiko ist einer der meistgesuchten Verbrecher Europas, der des massiven Drogenhandels beschuldigte Ungar Janos Balla, gefasst worden. Der 48-Jährige habe zu den “zehn meistgesuchten” europäischen Kriminellen gehört, teilte der mexikanische Sicherheitsminister Omar García Harfuch am Samstag im Onlinedienst X mit. Gegen den im Badeort Cancún festgenommenen Balla, der auch unter dem Namen Daniel Takacs bekannt ist, liegt ein Haftbefehl der ungarischen Justiz vor.

Balla wird nach Angaben der EU-Polizeibehörde Europol beschuldigt, in Ungarn eine kriminelle Bande geleitet zu haben, die mit Kokain und Ecstasy handelte, und zwar mindestens im Zeitraum zwischen dem Sommer 2014 und April 2015. Er konnte laut García Harfuch aufgrund des Austauschs von Informationen zwischen den mexikanischen und ungarischen Behörden gefasst werden.

Auch von Europol wurde Balla mit Haftbefehl gesucht. Die internationale Polizeiorganisation Interpol wiederum hatte eine sogenannte Rote Notiz zu Balla ausgestellt. Dabei handelt es sich um ein Ersuchen an Strafverfolgungsbehörden weltweit, einen Gesuchten ausfindig zu machen und vorläufig festzunehmen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Ist das unser Südtirol?”
Kommentare
149
“Ist das unser Südtirol?”
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Kommentare
91
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Markus Lanz: “Südtirol ist Opfer eigenen Erfolgs” – VIDEO
Kommentare
53
Markus Lanz: “Südtirol ist Opfer eigenen Erfolgs” – VIDEO
Zweisprachigkeitsnachweise: Arbeitsgruppe eingesetzt
Kommentare
37
Zweisprachigkeitsnachweise: Arbeitsgruppe eingesetzt
Wölfe in Nationalpark in Italien vergiftet
Kommentare
35
Wölfe in Nationalpark in Italien vergiftet
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 