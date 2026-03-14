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19 Anklagepunkte

Einfach skrupellos: Polizei stoppt Serienstraftäter in Bozen

Samstag, 14. März 2026 | 10:02 Uhr
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Von: mk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Freitagnachmittag eine Serienstraftäter gestoppt, der die Südtiroler Landeshauptstadt monatelang in Atem hielt. Ein 47-jähriger Italiener, gegen den in insgesamt 19 Fällen Anklagen vorliegen, wurde unter Hausarrest gestellt.

Die Ermittlungen unter der Leitung von Staatsanwalt Axel Bisignano zeichnen das Bild einer komplexen Beweislage. Die Festnahme durch die Polizei markiert den Schlusspunkt einer akribischen Untersuchung, die zahlreiche Delikte miteinander verknüpft. Die Straftaten sollen demnach in den vergangenen Monaten begangen worden sein.

Einer der schwerwiegendsten Vorfälle ereignete sich an Heiligabend in der Cagliari-Straße in Bozen. Dort wurden mehrere Schüsse abgefeuert, was für großes Aufsehen und tiefe Beunruhigung in der Bevölkerung sorgte. Die Ermittler konnten diesen Vorfall nun zweifelsfrei dem 47-jährigen Verdächtigen zuordnen, dem in diesem Zusammenhang schwere Bedrohung vorgeworfen wird.

Die Liste der Vorwürfe, die dem Mann nun zur Last gelegt werden, ist lang und vielfältig. So muss er sich für fünf Diebstähle, darunter ein Taschendiebstahl in einem Linienbus sowie vier Einbrüche in geparkte Fahrzeuge, verantworten, bei denen Scheiben eingeschlagen wurden.

Dem 47-Jährigen wird außerdem vorgeworfen, dass er mit Diebesgut – mit Kleidung und einem Motorroller – gehandelt und gestohlene Kreditkarten rechtswidrig benutzt hat.

Gleich viermal ist der Mann wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt worden, was seine Rücksichtslosigkeit auch gegenüber der Straßenverkehrsordnung untermauert.

Bei Polizeikontrollen leistete der 47-Jährige mehrfach Widerstand gegen die Staatsgewalt: Er beleidigte Ordnungshüter und verletzte Beamte durch tätliche Angriffe.

Zudem wurde er mit verbotenen Stich- und Schneidewerkzeugen aufgegriffen.

Dass dem Mann diese Fülle an Straftaten nachgewiesen werden konnte, ist der Auswertung zahlreicher Zeugenaussagen zu verdanken. Die Polizei analysierte außerdem Aufnahmen von Überwachungskameras.

Bezirk: Bozen

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