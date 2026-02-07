Aktuelle Seite: Home > Chronik > Elektriker [20] nach Arbeitsunfall weiterhin in kritischem Zustand
Am Domenikanerplatz von Leiter gestürzt

Elektriker [20] nach Arbeitsunfall weiterhin in kritischem Zustand

Samstag, 07. Februar 2026 | 10:03 Uhr
Krankenhaus Bozen
sabes
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Gesundheitszustand des 20-jährigen Elektrikers, der am Donnerstagmorgen bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle am Dominikanerplatz schwer verletzt wurde, sind weiterhin ernst, aber stabil. Der junge Mann liegt rund 36 Stunden nach dem Unfall noch immer auf der Intensivstation des Bozner Krankenhauses.

Der aus Albanien stammende und in Trient wohnhafte Arbeiter erlitt bei dem Sturz ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Die Ärzte versuchen derzeit, die Folgen der Kopfverletzung so weit wie möglich einzudämmen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 9.00 Uhr. Der 20-Jährige stand auf einer Leiter in etwa 2,5 Metern Höhe, um Arbeiten an der elektrischen Anlage durchzuführen, als er ausrutschte und zu Boden stürzte. Beim Aufprall schlug er mit dem Kopf auf und verlor sofort das Bewusstsein. Arbeitskollegen leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst.

Die Einsatzkräfte stabilisierten den Verletzten vor Ort, intubierten ihn und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus.

Die Carabinieri führten die notwendigen Erhebungen durch und beschlagnahmten die Leiter. Die Baustelle im Gebäude am Dominikanerplatz wurde nicht gesperrt, die Arbeiten wurden fortgesetzt. Eine detaillierte Anzeige wird an die Staatsanwaltschaft übermittelt, die über mögliche weitere Ermittlungen entscheiden wird.

Parallel dazu überprüft das Landesarbeitsinspektorat die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Nach ersten Erkenntnissen trug der Arbeiter zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Schutzhelm, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kommentare
99
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Kommentare
49
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Kommentare
36
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Kommentare
35
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Carabinieri finden verängstigte Kinder allein im Wald
Kommentare
33
Carabinieri finden verängstigte Kinder allein im Wald
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 