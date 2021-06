Erfolgreiches Impfwochenende

Ulten/Mals/Ahrntal – In mehreren Ortschaften in Südtirol kam am vergangenen Wochenende die Impfung sozusagen zu den Menschen. Das Ziel war es, die Impfquote in Südtirol zu erhöhen. Medienberichten zufolge konnte das Ziel erreicht werden: In Ulten wurden von 500 Impfdosen die Hälfte verimpft. In Mals wurden fast 500 Menschen geimpft und im Ahrntal sind rund 200 Impfdosen verabreicht worden.

Das Angebot richtete sich an alle Altersgruppen und auch an die Saisonangestellten im Gastgewerbe und der Landwirtschaft.

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia