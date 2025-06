Ermittlungen nach Fund von regungsloser 17-Jähriger in Wien

Von: apa

Nach einem Rettungseinsatz am späten Sonntagabend in einer Wohnung in der Geiselbergstraße in Wien-Simmering wegen einer regungslosen 17-Jährigen ermittelt das Landeskriminalamt. Aufgrund ihrer Verletzungen schließt die Polizei auch ein Sexualdelikt nicht aus. Die in der Wohnung anwesenden vier Männer wollen ihr lediglich einen Schlafplatz zur Verfügung gestellt haben. Die 17-Jährige befinde sich im Koma in einem Spital, hieß es von der Landespolizeidirektion am Dienstag.

“Einer der Männer hat am Sonntag die Rettung gerufen, weil die 17-Jährige in der Wohnung nicht mehr aufwachte”, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger der APA. In Folge des Notrufs gegen 21.10 Uhr wurde die Jugendliche von der Wiener Berufsrettung reanimiert. Sie wurde schließlich in komatösem Zustand in ein Spital gebracht und befindet sich weiterhin in künstlichem Tiefschlaf. Die Einsatzkräfte stellten dabei “auch Verletzungen am Körper” fest, erklärte Haßlinger, ohne näher ins Detail zu gehen. Zudem wird eine “erhebliche Intoxikation durch Suchtmittel” vermutet.

Männer bestreiten sexuellen Kontakt

Bei dem Quartett handelt es sich um vier Syrer im Alter von 21 bis 35 Jahren. Drei von ihnen leben zusammen in der Wohnung in der Geiselbergstraße, bei dem vierten Mann dürfte es sich um einen Freund des Trios handeln. Alle wurden bereits durch die Polizei einvernommen. Sie bestreiten in den Einvernahmen jeglichen sexuellen Kontakt zu der 17-Jährigen. Ihre Handys wurden indessen sichergestellt und sollen ausgewertet werden.

Die 17-Jährige gilt laut Polizeikreisen als amtsbekannt und lebt bei ihren Eltern in Niederösterreich. Sie war am vergangenen Freitag von ihnen abgängig gemeldet worden. Die vier Männer sollen sie, wie Haßlinger sagte, unmittelbar vor dem Einsatz am Sonntag “auf der Straße in Simmering kennengelernt” haben. Sie hätten ihr darauf einen Schlafplatz angeboten, wie sie in ihrer Einvernahme schilderten.

Umfassende Spurensicherungen wurden bereits vorgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd.