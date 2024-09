Erneut spektakulärer Drogenfund in Südtirol

Von: luk

Bozen – Im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle haben Beamte der Finanzpolizei Bozen fast 15 Kilogramm Kokain sichergestellt und zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden Festgenommenen, ein albanischer Staatsbürger und eine Italienerin, waren in einem Auto unterwegs, das während einer nächtlichen Verkehrskontrolle auf der Autobahn bei Bozen-Süd ins Visier der Exekutivbeamten geriet.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Als die beiden Personen im Auto die Polizeipatrouille bemerkten, versuchte der Fahrer durch ein riskantes Fahrmanöver nach der Mautstation, dem Kontrollpunkt zu entkommen. Doch der Plan schlug fehl: Die Beamten verfolgten das Fahrzeug und hielten es wenig später an.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der albanische Fahrer in der Vergangenheit wegen Drogendelikten vorbestraft war. Das Fahrzeug gehörte einem dritten Albaner, ebenfalls mit Vorstrafen im Drogenmilieu. Aufgrund dieser Auffälligkeiten wurde eine spezielle Drogenspürhund-Einheit hinzugezogen. Der Hund schlug sofort am Kofferraum an, wo die Beamten schließlich 15 versiegelte Päckchen fanden, die in einem Umzugskarton versteckt waren. Der Inhalt: Kokain mit einem Gewicht von knapp 15 Kilogramm.

Die Drogen, deren Straßenverkaufswert auf über fünf Millionen Euro geschätzt wird, wurden beschlagnahmt. Der 52-jährige albanische Fahrer und seine 37-jährige italienische Begleiterin, beide in der Region Abruzzen wohnhaft, wurden festgenommen und in die Gefängnisse von Bozen und Trient überführt. Die Ermittlungen laufen. Es soll etwa geklärt werden, woher das Kokain stammt und für wen es bestimmt war. Für beide Verdächtige gilt die Unschuldsvermutung.