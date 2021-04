Erneute “No-Mask”-Protestaktion in Brixen

Brixen – Während am gestrigen Samstagnachmittag die “No-Mask”-Demonstranten in der Landeshauptstadt gegen die von der Regierung und Provinz erlassenen Eindämmungsmaßnahmen der Covid-Epidemie protestierten, versammelte sich ebenso eine kleine Protestmenge derselben Gesinnung in der Innenstadt Brixens.

Bereits am vergangenen Donnerstag kam es im Zentrum Brixens zu “Protest-Spaziergängen”, an denen jedoch, im Vergleich zur gestrigen Demonstration, weitaus mehr Menschen teilnahmen. So waren es um die 30 Teilnehmer, welche sich gestern gegen 15.30 Uhr auf dem Domplatz still versammelten. Der Protestmarsch, der sich etwa nach einer Stunde auflöste, führte durch die Straßen des historischen Zentrums in Richtung der Rappanlagen und wurde von den Carabinieri und der Polizei in Uniform sowie in Zivil begleitet und kontrolliert.

Einige der Demonstranten erklärten den Protest vor den Kameras der anwesenden Journalisten. Mehrere Demonstranten weigerten sich Masken zu tragen, selbst nachdem sie von der Polizei dazu aufgefordert wurden. Dies zog entsprechende Sanktionen nach sich, so berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Der Bürgermeister von Brixen, Peter Brunner, kritisierte die Protestaktion: “Ich verstehe, dass jeder jetzt müde ist, Masken zu tragen und strenge Regeln zu befolgen, an die wir nicht gewöhnt waren, aber das ist genau die Zeit, um durchzuhalten, denn endlich können wir das Licht am Ende des Tunnels sehen. Ich verstehe den Ärger und die Frustration derjenigen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder Abfindungen erhalten, derjenigen, die ihre Unternehmen schließen mussten. Aber mein Appell ist, nicht aufzugeben, jetzt, wo wir kurz davor sind, endlich zur Normalität zurückzukehren. Halten wir durch: Ich bin sicher, dass unsere Bemühungen bald belohnt werden.”