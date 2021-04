Überschaubare Menge nimmt an “Protest-Spaziergängen” in Bozen teil

Bozen – Wie bereits berichtet wurden für den heutigen Samstag “Protest-Spaziergänge” der sogenannten “No Mask”-Demonstranten in der Landeshauptstadt angekündigt. Wie sich aber gezeigt hat, kamen nicht viele Bürger dem Aufruf von “Frei-Netz” nach.

Nachdem am vergangenen Sonntag rund 500 Menschen ohne Masken durch die Straßen der Innenstadt Brunecks gezogen waren, erhoffte man sich nun im ähnlichen Ausmaß auch in Bozen in Erscheinung zu treten. Der Aufruf, sich nun ebenso zahlreich in Bozen zu versammeln, konnte sich allerdings nicht schlagkräftig durchsetzen.

Nach Angaben der Polizei waren es etwa fünfzig, nach Angaben der Organisatoren etwa hundert Teilnehmer, die am heutigen Nachmittag in Bozen demonstrierten, um Nein zu sagen; Nein zu Masken und Impfungen, Nein zu den von der Regierung und Provinz erlassenen Eindämmungsmaßnahmen der Covid-Epidemie.

Im Ausgang der Talstation der Seilbahn Jenesien wanderte die überschaubare Menge entlang der Talfer-Promenade in Richtung des Ratshausplatzes, wo der Protestmarsch auch sein Ende fand. Von Seiten der Polizei, welche stets am Rand der Marschroute präsent war, gab es keine Eingriffe, so berichtet Alto Adige online.

Viele der Demonstranten trugen, wie angekündigt, keine Masken. Allerdings waren in dieser Hinsicht auch Ausnahmen zu sehen. Der Bürgermeister von Bozen, Renzo Caramaschi, war am Vorabend der Veranstaltung kategorisch: “Es war ein falscher und unverantwortlicher Protest. Trotz der Tatsache, dass die Ansteckungskurve sinkt, ist dies nicht der Zeitpunkt, unsere Wachsamkeit zu verringern.