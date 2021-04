“Protest-Spaziergänge” in Bozen

Bozen – Die No Mask Demonstranten sind heute wieder in Südtirol auf der Straße. Nach der Demonstration in Bruneck am vergangenen Sonntag werden die “Protest-Spaziergänge” am heutigen Samstag auf Bozen, Meran, Sterzing, Schlanders und in Sand in Taufers ausgeweitet.

In Bozen wurde die Talstation der Seilbahn Jenesien als Treffpunkt und Ausgangspunkt für die Demonstrationen auserkoren, wo sich die Sympathisanten des Freien-Netzes Südtirol um 15.00 Uhr treffen werden. Die Stadtpolizei hat bereits im Vorfeld erklärt, dass man für das Einhalten der Anti-Covid-Regeln sorgen werde, so berichtet Alto Adige online.

Bürgermeister Renzo Caramaschi sprach sich bereits gegen die Protestaktion aus: “Ich bin mit dieser Art von Demonstration nicht einverstanden, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe natürlich, dass die Leute müde sind, aber man kann laufen, nur eben mit einer Maske. Ich bitte Sie, die Regeln zu respektieren.”