Rom geht gegen Südtiroler Airbnb-Regelung vor

Von: luk

Rom – Der Ministerrat in Rom hat Teile der neuen Südtiroler Wohnreform beim Verfassungsgericht angefochten. Auf Vorschlag von Regionenminister Roberto Calderoli beanstandet die Regierung insbesondere die Bestimmungen zur Kurzzeitvermietung – etwa über Plattformen wie Airbnb oder Booking.

Nach Ansicht Roms verstoßen diese Regelungen gegen staatliches und europäisches Wettbewerbsrecht sowie gegen vier Verfassungsnormen, darunter die unternehmerische Freiheit, den Eigentumsschutz und das Gleichheitsprinzip im Wettbewerb. Außerdem überschreite Südtirol damit seine Kompetenzen laut Autonomiestatut.

Die Landesregierung zeigt sich Medienberichten zufolge verhandlungsbereit und will mit Rom Gespräche über die umstrittenen Punkte aufnehmen.

Die im Juni vom Landtag beschlossene Wohnreform zielt darauf ab, mehr Wohnraum für Einheimische zu schaffen. Die Kurzzeitvermietung wird unter anderem auf den Wohnsitz oder Rechtssitz der Vermieter beschränkt, um Mehrfachvermietungen zu unterbinden. Zusätzlich sind eine Eintragung in ein Handelsregister sowie der Nachweis beruflicher Qualifikation nötig.

Wortwörtlich heißt es in einer Aussendung des Ministerrats dazu folgendes:

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato trentadue leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare:

[…]

la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 6 del 17/06/2025, recante “Riforma Abitare 2025”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile, violano l’articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione; nonché i principi di uguaglianza, della libertà dell’iniziativa economica privata e della tutela della proprietà privata, di cui agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione;