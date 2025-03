Erneuter Arbeitsunfall in Bozen

Von: mk

Bozen – In Bozen hat sich ein weiterer Arbeitsunfall im Bausektor, diesmal auf der Baustelle in der Nähe des Krankenhauses von Bozen, zugetragen. Die betroffene Person ist ein Mitglied der Gewerkschaft Uil-Sgk. In einer Aussendung nimmt die die Gewerkschaft Stellung. Wörtlich heißt es:

Dieser Vorfall macht erneut deutlich, wie dringend auf allen Ebenen Maßnahmen zur Prävention von Arbeitsunfällen notwendig sind. Wir sind der Ansicht, dass die Arbeitssicherheit eine gemeinsame Priorität darstellen sollte – unabhängig von politischer Ausrichtung – besonders für jene, die sich anschicken, die Stadt Bozen zu regieren. Es ist zwingend erforderlich, dass Verwaltungs- und Politikprogramme konkrete Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten umfassen, insbesondere in einem sensiblen Sektor wie dem Baugewerbe. In diesem Zusammenhang ist auch ein stärkeres Engagement der bilateralen Einrichtungen von entscheidender Bedeutung: Bald wird mit der Vizepräsidentschaft der FENEAL eine wichtige Gelegenheit bestehen, neue Initiativen zu fördern und die Präventionsmaßnahmen zu stärken.

„Wir unterstützen mit Nachdruck die Notwendigkeit einer Sicherheitskultur, die bei der Ausbildung beginnt und bis zur Umsetzung strengerer Protokolle und Kontrollen auf allen Baustellen reicht. Es muss verhindert werden, dass sich solche Unfälle wiederholen, und die Zukunft derjenigen geschützt werden, die täglich unter oft schwierigen Bedingungen arbeiten“, erklären UIL-Generalsekretär Mauro Baldessari, und der Sekretär der FENEAL, Matteo Salvetti. Beide drücken ihr tiefes Mitgefühl aus: „Wir stehen der Familie, die von diesem schmerzlichen Ereignis betroffen ist, solidarisch und mit Zuneigung zur Seite und bekräftigen unser Engagement für die Arbeitssicherheit und den Schutz der Beschäftigten.“

Weiter heißt es in der Aussendung wörtlich: