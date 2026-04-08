Erst 15 und schon ein Autodieb

Von: luk

Bozen – Ein erst 15-jähriger Schüler ist in Bozen nach mehreren Autodiebstählen und gefährlichen Fluchtfahrten festgenommen worden, berichtet die Zeitung Alto Adige. Der Jugendliche sitzt inzwischen in der Jugendstrafanstalt in Treviso.

Der Fall hatte bereits Anfang März für Aufsehen gesorgt: Damals war der Jugendliche gemeinsam mit Freunden mit einem gestohlenen Auto aus Kaltern unterwegs und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit den Einsatzkräften. Die Fahrt endete in der Mailandstraße mit einem Zusammenstoß mit einem Motorroller, bei dem zwei junge Personen leicht verletzt wurden. Anschließend flüchteten die Minderjährigen zu Fuß.

Nur wenige Wochen später schlug der 15-Jährige erneut zu. Anfang April stahl er in der Palermostraße eine Mini Cooper und versuchte, vor der Polizei zu fliehen. Die Verfolgungsjagd führte durch mehrere Straßen der Stadt und endete schließlich am Eisackufer auf Höhe der Genuastraße, wo das Fahrzeug gegen eine Parkbank prallte. Der Jugendliche versuchte zu Fuß zu flüchten, wurde jedoch kurz darauf von der Polizei gestellt und festgenommen.

Nach Angaben der Ermittler soll der Jugendliche in den vergangenen Monaten mehrere Fahrzeuge gestohlen haben. Besonders brisant: In allen Fällen setzte er sich selbst ans Steuer – ohne Führerschein – und gefährdete dabei wiederholt andere Verkehrsteilnehmer.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Oberschüler unter anderem Hehlerei, fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr, Fahrerflucht, unterlassene Hilfeleistung, Sachbeschädigung sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt vor. Zudem droht ihm eine hohe Verwaltungsstrafe wegen Fahrens ohne Führerschein.

Trotz seines jungen Alters wurde aufgrund der Wiederholungsgefahr Untersuchungshaft angeordnet. Die Familie wurde informiert, der Jugendliche wird anwaltlich vertreten.