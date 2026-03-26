Erster H9N2-Fall beim Menschen in Italien nachgewiesen

Von: apa

In Italien ist der erste Fall eines nachweislich mit dem Vogelgrippevirus H9N2 infizierten Menschen festgestellt worden. Es handle sich dabei um den ersten Fall in Europa, bestätigte das Gesundheitsministerium in Rom. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen in der Lombardei lebenden Mann aus Afrika, der sich dort mit dem Virusstamm H9N2 angesteckt hat. Alle Personen, die Kontakt mit dem Mann hatten, wurden negativ getestet.

Dies bestätigt, dass bisher keine Übertragung des Vogelgrippevirus A(H9N2) von Mensch zu Mensch bei Vogelgrippeviren nachgewiesen wurde. “Es besteht daher keine Alarmlage in Italien”, versicherte der Epidemiologe Gianni Rezza laut Medienangaben. Dennoch sei die Überwachung durch das Gesundheitsministerium aktiv.

Seit 1998 weltweit 195 infizierte Menschen

Nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) wurden seit 1998 und bis zum 27. Februar 2026 weltweit 195 Fälle von A(H9N2) beim Menschen in zehn Ländern in Asien und Afrika gemeldet. Zwei Infektionen verliefen tödlich. Es wurden bisher weder Cluster von Infektionen mit Influenza A(H9N2) beim Menschen noch dokumentierte Fälle einer Übertragung von Mensch zu Mensch gemeldet. Der direkte Kontakt mit infizierten Vögeln oder kontaminierten Umgebungen gilt als wahrscheinlichste Infektionsquelle für Vogelgrippeviren beim Menschen.

Menschliche Fälle eines anderen, aggressiveren Stamms – H5N1 – wurden – wenn auch sehr selten – in den vergangenen Jahren in England, Spanien und der Türkei sowie in Asien und Afrika nachgewiesen. Insgesamt wurden seit Beginn der 2000er-Jahre weltweit etwa tausend Infektionen mit H5N1 registriert, mit einer hohen Sterblichkeitsrate. Im Allgemeinen erfolgt die Ansteckung mit Viren durch direkten Kontakt mit infiziertem Geflügel oder mit kontaminierten Umgebungen oder Materialien. Das Virus befällt vor allem Vögel, wurde aber auch bei mehreren Säugetieren gefunden.