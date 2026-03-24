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Antimaterie am CERN transportiert

Erster Transport von Antimaterie geglückt

Dienstag, 24. März 2026 | 11:35 Uhr
Antimaterie am CERN transportiert
APA/APA/dpa/Christiane Oelrich
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Von: APA/dpa

Am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf ist am Dienstag ein historischer Meilenstein geglückt: Erstmals weltweit wurde Antimaterie auf einem Lkw transportiert. Der deutsche Physiker Stefan Ulmer überwachte aus einem Auto im Konvoi hinter dem Lastwagen heraus die Messdaten – und konnte kurz nach halb zehn Uhr feststellen: “Es hat alles geklappt, die Antiprotonen sind noch da.”

“Heute beginnt eine neue Epoche für Präzisionsmessungen”, sagte Ulmer. Die Champagnerkorken sollten erst knallen, wenn im Laufe des Tages nachgezählt ist, ob tatsächlich sämtliche 92 Antiprotonen am Ende noch in der eigens gebauten transportablen sogenannten Penning-Falle waren.

Der Transport auf dem CERN-Gelände war der Beweis, dass der von Ulmer, Christian Smorra und ihrem Team konzipierte Container funktioniert. In einigen Jahren sollen Antiprotonen nun in Labore etwa in Düsseldorf, Hannover oder Heidelberg transportiert werden, um dort noch präzisere Messungen vorzunehmen als am CERN möglich.

Fernziel ist, vielleicht eines der größten Rätsel der Teilchenphysik zu lösen: Warum gibt es einen riesigen Materieüberschuss im Universum? Beim Urknall dürfte gleich viel Materie und Antimaterie entstanden sein. Bisher ist es in der Physik nicht gelungen zu erklären, warum die Antimaterie fast vollständig verschwunden ist.

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