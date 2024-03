Erstes Gewitter des Jahres in Südtirol

Bozen – Am Reschen ist am Samstag gegen 13.00 Uhr das erste Gewitter des Jahres in Südtirol registriert worden. Eine Front aus Nordwesten kam über Vorarlberg heran und zieht seit Mittag über Südtirol hinweg.

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin mitteilt, ist die Front sehr schnell. Sie wird nur rund fünf Stunden benötigen, um Südtirol zu durchqueren. Sie bringt kurzzeitig kräftigen Regen, heftige Windstöße, Schnee sowie Blitz und Donner. Im Etschtal und Bozen hat es gegen 15.30 Uhr bereits mehrfach geblitzt.

Wie Peterlin erklärt, ist ein Gewitter für März keineswegs unüblich.

Soeben das erste Gewitter des Jahres in Südtirol, es blitzt am Reschen. ⚡️ Mit Durchzug der Front folgen noch weitere Gewitter. Ist für März nichts Besonderes, im letzten Jahr gab es das erste Gewitter am 10. März, vor zwei Jahren am 21. Februar und vor drei Jahren am 12. März. pic.twitter.com/85H3dZpzvT — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 23, 2024