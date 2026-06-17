Aktuelle Seite: Home > Chronik > Europäische Ariane-6-Rakete ins All gestartet
Wie bei der Simulation gelang der Start problemlos

Europäische Ariane-6-Rakete ins All gestartet

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 14:48 Uhr
Wie bei der Simulation gelang der Start problemlos
APA/APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die europäische Trägerrakete Ariane 6 ist mit neuen, leistungsstärkeren Boostern Richtung Weltraum geflogen. Die Rakete hob am Mittwochnachmittag am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab. An Bord hat sie 36 Satelliten für Amazon. Die Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die von 1996 bis 2023 im Einsatz war. Sie hob erstmals im Sommer 2024 ab.

Sie soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern und ist laut der europäischen Raumfahrtagentur ESA deutlich günstiger als ihre Vorgängerin. Je nach Mission kann die flexible Rakete mit zwei oder mit vier Feststoff-Boostern ausgestattet werden. Bisher flog sie mit P120C-Boostern, nun war die Rakete mit den stärkeren P160C-Modellen ausgestattet. Der P160C-Motor kann mehr Festtreibstoff transportieren und macht die Rakete so leistungsfähiger.

Am Bau der Ariane 6 waren gut ein Dutzend Länder, darunter Deutschland, beteiligt. Die Oberstufe wurde in Bremen montiert, die Tanks der Oberstufe und Teile des Triebwerks kommen aus Augsburg beziehungsweise Ottobrunn. Im baden-württembergischen Lampoldshausen wurde das Vinci-Triebwerk getestet. Nach Frankreich ist Deutschland unter den ESA-Ländern der wichtigste Geldgeber und hat etwa 20 Prozent der Kosten von rund vier Milliarden Euro geschultert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Öffis in Südtirol: Alltagstauglich oder doch keine echte Alternative?
Kommentare
63
Öffis in Südtirol: Alltagstauglich oder doch keine echte Alternative?
Lehrer in Südtirol erhalten Gehaltserhöhungen von bis zu 6.000 Euro
Kommentare
56
Lehrer in Südtirol erhalten Gehaltserhöhungen von bis zu 6.000 Euro
“Was online passiert, bleibt nicht online”
Kommentare
52
“Was online passiert, bleibt nicht online”
Club Max: Endgültige Schließung steht im Raum
Kommentare
43
Club Max: Endgültige Schließung steht im Raum
Wüstentage streifen Südtirol
Kommentare
32
Wüstentage streifen Südtirol
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 