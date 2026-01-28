Aktuelle Seite: Home > Chronik > Fährbetrieb in New York weitestgehend eingestellt
East River voller Eis

Fährbetrieb in New York weitestgehend eingestellt

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 06:30 Uhr
East River voller Eis
APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In der Millionenmetropole New York ist infolge eines heftigen Wintersturms und bitterkalter Minustemperaturen der Fährbetrieb weitestgehend eingestellt worden. Das viele Eis auf dem Hudson River und dem East River lasse keinen Schiffsverkehr mehr zu, teilte der Fährbetreiber NYC Ferry mit. Das könne auch noch mehrere Tage so bleiben. Andere Fähranbieter in der Stadt an der US-Ostküste stellten den Betrieb ebenfalls ein oder reduzierten ihn zumindest deutlich.

In den vergangenen Tagen war ein verheerender Wintersturm über die USA hinweggezogen. Auch in New York gab es eisige Temperaturen und starken Schneefall. Für die kommenden Tage sind weiter eisige Temperaturen vorhergesagt. Außerdem beobachten Meteorologen ein Wettersystem, das möglicherweise am Wochenende neuen Schnee in die Region bringen könnte.

Auch in der US-Hauptstadt Washington ist es weiter kalt. Wer dort zu Fuß unterwegs ist, kämpft sich beim Überqueren von Straßen durch Schneehügel. Die öffentlichen Schulen bleiben auch am Mittwoch geschlossen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Kommentare
63
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Kommentare
47
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Kommentare
44
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert
Kommentare
41
Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Kommentare
35
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 