Aktuelle Seite: Home > Chronik > Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert
Carabinieri ermitteln in Terlan

Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert

Montag, 26. Januar 2026 | 10:00 Uhr
26.01.2026 CC Bolzano
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Terlan – In einer Mittelschule in Terlan ist es in den vergangenen Tagen zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen. Personal der Schule übergab den Carabinieri ein Klappmesser aus Kunststoff mit einer rund acht Zentimeter langen Klinge. Das Messer war bei einem Schüler gefunden worden.

Die Stichwaffe wurde umgehend beschlagnahmt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Minderjährige das Messer von einem anderen Schüler erhalten haben. Die Carabinieri informierten die Gerichtsbarkeit. Nachdem die Eltern gemeinsam mit ihrem Sohn freiwillig bei den Carabinieri vorstellig geworden waren, kam es zu einer Hausdurchsuchung.

Im Zuge der Durchsuchung konnten die Carabinieri einen 3D-Drucker sowie weitere gleichartige Messer aus Polymeren sicherstellen. Diese hatte der Schüler selbst gedruckt, zusammengebaut und aufbewahrt. Ein Elternteil hat die Gegenstände den Ordnungshütern spontan ausgehändigt. Das gesamte beschlagnahmte Material verwahrt nun das Jugendgericht in Bozen.

Aufgrund des festgestellten Sachverhalts wurde der Minderjährige auf freiem Fuß angezeigt. Ihm werden die Herstellung und der Besitz von waffenähnlichen Gegenständen vorgeworfen.

Obwohl die Carabinieri den Vorfall als schwerwiegend einstufen ist, konnte das Risiko durch das zeitnahe Eingreifen des Schulpersonals und die kooperative Haltung der Familien eingegrenzt werden. Die Ermittlungen dauern unterdessen an.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
96
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Kommentare
45
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Kommentare
39
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Kommentare
38
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Tod auf Südtiroler Rodelpiste: Familie erhält 630.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
35
Tod auf Südtiroler Rodelpiste: Familie erhält 630.000 Euro Schadenersatz
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 