Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert

Von: mk

Terlan – In einer Mittelschule in Terlan ist es in den vergangenen Tagen zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen. Personal der Schule übergab den Carabinieri ein Klappmesser aus Kunststoff mit einer rund acht Zentimeter langen Klinge. Das Messer war bei einem Schüler gefunden worden.

Die Stichwaffe wurde umgehend beschlagnahmt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Minderjährige das Messer von einem anderen Schüler erhalten haben. Die Carabinieri informierten die Gerichtsbarkeit. Nachdem die Eltern gemeinsam mit ihrem Sohn freiwillig bei den Carabinieri vorstellig geworden waren, kam es zu einer Hausdurchsuchung.

Im Zuge der Durchsuchung konnten die Carabinieri einen 3D-Drucker sowie weitere gleichartige Messer aus Polymeren sicherstellen. Diese hatte der Schüler selbst gedruckt, zusammengebaut und aufbewahrt. Ein Elternteil hat die Gegenstände den Ordnungshütern spontan ausgehändigt. Das gesamte beschlagnahmte Material verwahrt nun das Jugendgericht in Bozen.

Aufgrund des festgestellten Sachverhalts wurde der Minderjährige auf freiem Fuß angezeigt. Ihm werden die Herstellung und der Besitz von waffenähnlichen Gegenständen vorgeworfen.

Obwohl die Carabinieri den Vorfall als schwerwiegend einstufen ist, konnte das Risiko durch das zeitnahe Eingreifen des Schulpersonals und die kooperative Haltung der Familien eingegrenzt werden. Die Ermittlungen dauern unterdessen an.