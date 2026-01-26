Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne

Von: ka

Kiew/Moskau – Ein Investigativartikel des The Kyiv Independent, der auf Nachforschungen des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR basiert, zeigt am Beispiel der neuen russischen Drohne Geran-5, wie gering die Wirkung der westlichen Sanktionen in der Praxis ist.

Die Untersuchung einer abgeschossenen Drohne dieses Typs offenbarte, dass zahlreiche Komponenten von westlichen – mehreren amerikanischen, aber auch einem deutschen – Unternehmen stammen. Die Drohne schädigt mit trauriger Präzision die Warmwasser- und Stromversorgung und fügt der ukrainischen Zivilbevölkerung dadurch großes Leid zu. Die ukrainische Journalistin Alisa Yurchenko deckt auf, wie diese für die Kriegswirtschaft Russlands wichtigen elektronischen Bauteile in Putins Reich gelangen.

An einem der ersten Tage des Jahres 2026 schoss die ukrainische Luftabwehr eine russische Drohne eines neuen Typs ab. Dabei handelte es sich um eine Geran-5, eine schnelle Drohne mit großer Reichweite. Sie trägt den gleichen Namen wie die russischen Kopien und Weiterentwicklungen der iranischen Shahed-Drohnen – Geran-1, Geran-2,Geran-3 und Geran-4 – und wird vom gleichen russischen Hersteller mit ähnlichen Komponenten produziert.

Die neue Drohne unterscheidet sich jedoch erheblich von den früheren Geran-Modellen. Während die russischen Drohnen vom Typ Shahed dreieckig sind und über Deltaflügel verfügen, ähnelt die Geran-5 einer geflügelten Rakete. Laut dem ukrainischen Militärgeheimdienst GUR ist die Geran-5 eine Nachbildung einer anderen, vom Iran entwickelten Drohne namens Karrar. Einer der wichtigsten funktionalen Unterschiede der Geran-5 ist ihre Geschwindigkeit. Sie kann mit 500 bis 600 Kilometern pro Stunde schnell fliegen und ist damit etwa dreimal so schnell wie die Geran-2, die mit maximal 180 Kilometern pro Stunde unterwegs ist. Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit sind die neuen Drohnen schwer abzufangen.

Dennoch gelang es der ukrainischen Luftabwehr im Januar, zwei russische Drohnen abzuschießen. Eine der Drohnen wurde schwer beschädigt, die zweite befand sich jedoch in einem Zustand, der die Identifizierung einiger ihrer Komponenten ermöglichte.

Der ukrainische Militärgeheimdienst veröffentlichte eine Liste dieser Komponenten. Wie bereits bei früheren russischen Kopien und Weiterentwicklungen iranischer Drohnen enthält die Elektronik der neuen Drohne nicht nur chinesische, sondern auch Mikrochips, die mit westlicher Technologie hergestellt wurden.

Die neue russische Drohne verwendet eine Reihe amerikanischer und mindestens einen deutschen Mikrochip. The Kyiv Independent hat Lieferungen von Mikrochips durchforstet und dabei festgestellt, dass amerikanische und europäische Mikrochips weiterhin in großen Mengen nach Russland gelangen – hauptsächlich über China. Diese Entdeckung verdeutlicht das tödliche Muster, dass trotz der Sanktionen und des Widerstands des Westens gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine westliche Technologie die russische Kriegsmaschinerie antreibt.

Der Empfänger enthält Mikrochips der folgenden drei amerikanischen Unternehmen: Texas Instruments, CTS Corporation und Monolithic Power Systems. In einem anderen Teil der Drohne wurde zudem ein Mikrochip mit dem Logo des deutschen Unternehmens Infineon Technologies identifiziert. Die meisten der gefundenen westlichen Mikrochips – sechs Stück – stammen von Texas Instruments. Die russische Rüstungsindustrie ist seit Langem auf dessen Chips angewiesen.

Ohne diese westlichen Komponenten wäre Russland nicht in der Lage gewesen, die Menge an Waffen herzustellen, die erforderlich war, um die Ukraine in die anhaltende Energiekrise zu stürzen. Dadurch blieben während des eisigen Winters Millionen von Haushalten ohne Heizung und Strom.

Der ukrainische Militärgeheimdienst hat außerdem herausgefunden, dass die neue Drohne mit einem in China hergestellten Telefly-Turbostrahltriebwerk sowie einem Empfänger für Satellitennavigationssysteme ausgestattet ist. Nach der vollständigen Invasion der Ukraine durch den Kreml haben sich die US-amerikanischen und europäischen Chiphersteller aus dem russischen Markt zurückgezogen. Sie betrachten die Lieferung von Produkten nach Moskau nun als illegal. Dennoch landen ihre Komponenten weiterhin in russischen Waffen.

Obwohl nur das Herstellungsdatum von zwei der in der neuen russischen Drohne gefundenen Mikrochips bekannt ist, zeigen diese, dass die Chips nicht aus Vorkriegsmagazinbeständen stammen. Bei beiden handelt es sich um Taktoszillatoren der amerikanischen CTS Corporation. Einer wurde im September 2025, der andere im Februar 2024 hergestellt.

Die neue Drohne ist nur ein Beispiel dafür, wie Russland weiterhin westliche Elektronikkomponenten in seinen Waffen einsetzt. Die russischen Geran-Drohnen vom Typ Shahed, von denen Russland im vergangenen Jahr fast 3.000 Stück pro Monat produzierte, enthalten zahlreiche Mikrochips von Unternehmen wie Texas Instruments, CTS Corporation, Monolithic Power Systems, Infineon Technologies und einigen anderen westlichen Unternehmen.

Fast jede Nacht greifen Hunderte dieser Drohnen ukrainische Städte an. Durch die ungeheure Erhöhung der Zahl seiner Drohnenangriffe im vergangenen Jahr hat Russland es geschafft, die ukrainische Luftverteidigung zu überwältigen. Dies führte zu Stromausfällen und schließlich zur aktuellen Energiekrise. Ohne die westlichen Mikrochips, mit denen sie betrieben werden, wäre dies nicht möglich gewesen.

„Nach groben Schätzungen hat Russland im Jahr 2025 2,2 Millionen importierte Elektronikkomponenten erhalten, darunter auch solche aus dem Westen“, erklärte Vladyslav Vlasiuk, der Beauftragte des ukrainischen Präsidenten für Sanktionspolitik, gegenüber Kyiv Independent. „Das ist eine Menge“, fügte er hinzu. „Die Menge an Geran-Drohnen sowie anderen von Russland hergestellten Drohnen und Raketen steht in direktem Zusammenhang mit den Elektronikkomponenten, die sie aus dem Ausland beziehen.“

Wie diese Komponenten nach Russland gelangen, ist unklar. Angesichts der politischen Allianz zwischen Russland und China überrascht es die Ukrainer jedoch nicht, dass sich in russischen Drohnen Komponenten chinesischer Marken befinden. Amerikanische und europäische Teile sollten jedoch nicht darin zu finden sein. Zahlreiche Sanktionen und Exportkontrollen der USA und der EU zielen genau darauf ab.

Doch wie gelangen Chips westlicher Hersteller in ein Land, das sich praktisch im Krieg mit dem Westen befindet? Zollunterlagen, die vom Kyiv Independent geprüft wurden, deuten darauf hin, dass westliche Chips über ein riesiges Netzwerk von Händlern für elektronische Bauteile, die hauptsächlich in China und Hongkong registriert sind, nach Russland geliefert werden. Ein kleinerer Teil davon hat seinen Sitz in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Kirgisistan.

Den Versandbeschreibungen zufolge kaufen diese Händler die Chips, die mit westlicher Technologie hergestellt wurden, nicht nur in China, sondern auch in Malaysia, Taiwan, Japan und auf den Philippinen. Die Zusammenarbeit russischer Handelsunternehmen mit Lieferanten aus dem „asiatischen Raum” ist der Grund dafür, dass die russische Rüstungsindustrie von den Sanktionen, die den Fluss westlicher Technologie nach Russland unterbinden sollen, weitgehend unberührt geblieben ist. Sie musste lediglich einige Preiserhöhungen hinnehmen. „Wir haben als russischer Rüstungshersteller versucht, amerikanische Chips zu kaufen – und es hat funktioniert“, so Kyiv Independent.

Einige russische Waffenhersteller oder Produzenten von für Waffen bestimmten elektronischen Geräten importieren westliche Komponenten direkt von chinesischen Firmen und umgehen dabei russische Händler. Zu ihnen gehört die Zala Aero Group, ein russischer Drohnenhersteller, der die in Russland im Krieg gegen die Ukraine weit verbreiteten Angriffsdrohnen Lancet und die Aufklärungsdrohnen Zala Aero herstellt. Doch auch andere russische Rüstungsunternehmen beschaffen sich die benötigten westlichen elektronischen Komponenten über Firmen mit Sitz in Hongkong oder der Türkei.

Kyiv Independent hat allen vier Herstellern, deren elektronische Komponenten in der Geran-5-Drohne gefunden wurden, Anfragen geschickt. Das deutsche Unternehmen Infineon Technologies antwortete, dass es „diese Situation sehr ernst nimmt“ und umfassende Maßnahmen ergriffen habe, um die Einhaltung der Sanktionen sicherzustellen. Infineon Technologies fügte jedoch auch hinzu, dass es schwierig sei, den Verkauf während der gesamten Lebensdauer eines Produkts zu kontrollieren.

Die US-Unternehmen Texas Instruments, CTS Corporation und Monolithic Power Systems haben bisher noch nicht auf die Fragen zu den Erkenntnissen bezüglich der Geran-5-Drohne geantwortet. Als The Kyiv Independent Texas Instruments im Februar 2025 erstmals auf die Verwendung seiner Mikrochips in russischen Waffen ansprach, erklärte das Unternehmen, dass es dies ebenso wie die illegale Umleitung seiner Produkte nach Russland entschieden ablehne.

Die Nachverfolgung der „Herstellungs- und Verkaufswege” ist jedoch auch deshalb schwierig, weil viele westliche Hersteller in China produzieren. Vlasiuk geht davon aus, dass etwa 30 Prozent der in russischen Waffen verwendeten Chips entweder gefälscht sind oder illegal in asiatischen Fabriken amerikanischer und europäischer Hersteller überproduziert wurden. Die restlichen 70 Prozent sind Originalprodukte, die in Fabriken westlicher Unternehmen, hauptsächlich in Asien, hergestellt werden.

Seiner Meinung nach könnten die Hersteller enger mit der ukrainischen Regierung zusammenarbeiten, um interne Untersuchungen durchzuführen und die verschlungenen Wege in den langen Wiederverkaufsketten zu identifizieren, über die Chips nach Russland geschmuggelt werden.

Es besteht jedoch auch der Verdacht, dass das Interesse, diesen illegalen Chiphandel „auszutrocknen”, nicht besonders groß ist. Der Erfolg der russischen Kriegswirtschaft bei der Umgehung der Sanktionen erhöht das Leid der ukrainischen Zivilbevölkerung und trägt leider dazu bei, dass Russland seine Kriegsziele erreicht.