Aktuelle Seite: Home > Politik > Neuer Oberster Führer des Iran fordert Rache für Kriegsopfer
Irans neuer Oberster Führer Mojtaba Khamenei

Neuer Oberster Führer des Iran fordert Rache für Kriegsopfer

Donnerstag, 12. März 2026 | 14:52 Uhr
Irans neuer Oberster Führer Mojtaba Khamenei
APA/APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Mojtaba Khamenei hat in einer ersten Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer gefordert. Der 56-jährige Kleriker betonte die Notwendigkeit von Vergeltung, insbesondere für die bei einem Luftangriff getöteten Schülerinnen, wie es in einer Erklärung des Geistlichen hieß, die im Staatsfernsehen verlesen wurde. Die Straße von Hormuz bleibt blockiert.

Die Schließung der für die Schifffahrt wichtigen Meerenge werde als Druckmittel gegen den Feind fortgesetzt, sagte Khamenei. Zudem müssten alle US-Militärstützpunkte in der Region geschlossen werden. “Wir glauben an die Freundschaft mit unseren Nachbarn und greifen nur die Stützpunkte an”, erklärt er. “Und wir werden dies unweigerlich fortsetzen.”

Khamenei rief die Bevölkerung zur Einheit auf. Die Menschen sollten an den Feiern zum Al-Quds-Tag teilnehmen, hieß es. Am Al-Quds-Tag, der 1979 vom iranischen Revolutionsführer Ayatollah Ruhollah Khomeini eingeführt wurde, gibt es im Iran üblicherweise staatlich organisierte Massendemonstrationen, bei denen zur Vernichtung Israels und zur Rückeroberung Jerusalems aufgefordert wird. Er findet am letzten Freitag des islamischen Fastenmonats Ramadan statt. Al Quds ist der arabische Name für Jerusalem.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an neuem Messerverbot
Kommentare
90
Kritik an neuem Messerverbot
Bozen: Fahrverbot für ältere Diesel bleibt bestehen
Kommentare
54
Bozen: Fahrverbot für ältere Diesel bleibt bestehen
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Kommentare
54
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Kommentare
23
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Insider: Iran verlegt ein Dutzend Minen in Straße von Hormuz
16
Insider: Iran verlegt ein Dutzend Minen in Straße von Hormuz
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 