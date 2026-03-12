Wie kann der Iran den USA und Israel widerstehen und ihre „Schutzschilde” durchlöchern?

Von: ka

Washington/Jerusalem/Teheran – Der von Donald Trump leichtfertig begonnene Krieg gegen den Iran dauert nun bereits fast zwei Wochen, aber der vom irrlichternden US-Präsidenten angepeilte schnelle Sieg über das Mullah-Regime lässt noch immer auf sich warten.

Überraschend ist, dass der Iran trotz der harten israelischen und amerikanischen Luftangriffe immer noch in der Lage ist, zurückzuschlagen, seine Nachbarn anzugreifen und den USA und ihren Verbündeten durch die Schließung der Straße von Hormus immensen Schaden zuzufügen.

Wie der angesehene Schriftsteller und erfahrene Auslandsjournalist Guido Olimpio im Mailänder Corriere della Sera betont, verfolgt der Iran einen klaren Plan. Sein Ziel sei ein Zermürbungskrieg, der das Weiße Haus, die internationalen Energie- und Finanzmärkte und die Wählerschaft in Angst versetzt. Die militärischen Fähigkeiten des Iran haben sich als besser als erwartet erwiesen, aber das Land erleidet auch erhebliche Schäden.

In den Wochen vor der US-Militäroperation „Epic Fury” hatte Teheran erklärt, wie es auf einen möglichen Angriff reagieren würde. Dazu zählen Angriffe auf amerikanische Stützpunkte in der Golfregion, die Behinderung der Schifffahrt in der Straße von Hormus, Vergeltungsmaßnahmen auf mehreren Ebenen – darunter Anspielungen auf verdeckte und subversive Missionen – sowie die Verursachung von wirtschaftlichem Schaden. Genau das ist eingetreten. Seltsam, dass aus Washington nun Aussagen über eine mögliche Unterschätzung der Gefahren durchsickern.

Außerdem hatten die Iraner immer wieder auf einen Punkt bestanden: Donald Trump dürfe sich keine Illusionen über einen begrenzten Konflikt machen, aus dem er sich irgendwann mit einem Sieg zurückziehen könne. Dieses Mal wird die Herausforderung global und umfassend sein. In diesen Stunden wurde ein Grundsatz bekräftigt: Die Ayatollahs und die Pasdaran behaupten, dass sie das letzte Wort haben werden.

Es handelt sich um einen erklärten Plan, der auf einen Zermürbungskrieg abzielt – einen andauernden Krieg, der das Weiße Haus, die Märkte und die Wählerschaft in Angst versetzen soll. Die iranischen Revolutionswächter gewinnen zwar nicht, sie verlieren aber auch nicht. Die Herausforderung verbirgt jedoch auch einen Bluff, denn der Iran erleidet erhebliche Schäden.

Zudem befand er sich bereits vor den Feindseligkeiten nicht in einer guten Verfassung. Proteste auf den Straßen, Inflation, Wasserkrise und all die negativen Begleiterscheinungen sind sowohl auf das Embargo als auch auf die Fehler der Regierung zurückzuführen, die soziale Forderungen ignoriert hat. Dennoch versucht Teheran vorerst, sich zu behaupten, indem es so viele Länder wie möglich in den Krieg mithineinzieht. Dazu werden Drohnen und Raketen gegen die sunnitischen Monarchien, Aserbaidschan, die Türkei und das weiter entfernte Zypern abgefeuert.

Die Strategie Teherans ist das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Faktisch verfügt es über zwei getrennte Militärapparate: die Revolutionsgarden und die regulären Armeeeinheiten. Das Land kann auf ein Sicherheitssystem zurückgreifen, das feindliche Infiltrationen bis in die höchsten Ebenen zwar nicht immer zu verhindern vermag, aber auch entschlossen ist, interne Proteste und Bedrohungen zu unterdrücken. Teheran stützt sich auf eine Tradition des Widerstands, die aus Jahren schwieriger Prüfungen hervorgegangen ist. Es agiert in einem bekannten Umfeld und hatte genug Zeit, sich vorzubereiten. Der Iran versteht es, die Fehltritte anderer auszunutzen.

Dank des Raketenarsenals und der kostengünstigen Kamikaze-Drohnen war es möglich, den Kampf fortzusetzen. Der zwölftägige Konflikt im Juni diente dazu, die Taktik anzupassen. Die Revolutionswächter versuchten, ihre Ressourcen bestmöglich einzusetzen, um Chaos unter ihren Nachbarn zu stiften. Sie nahmen Flughäfen und Raffinerien ins Visier, um die Zivilbevölkerung zu treffen und Auswirkungen zu erzielen, die über die Grenzen hinausreichen. Sie feuerten präzise auf wichtige Einrichtungen: Dabei wurden mindestens 17 US-Militärstandorte getroffen, wo wertvolle Radaranlagen des Raketenabwehrnetzes und Kommunikationsknotenpunkte außer Gefecht gesetzt wurden. Dies war ein Versuch, die Möglichkeiten der Frühwarnung zu verringern oder zu verlangsamen.

Der Drohnen- und Raketenhagel zwang die USA, Israel und ihre Verbündeten, eine große Anzahl von Abfangraketen einzusetzen. Die New York Times zitiert Quellen, die einige Daten liefern: 100 bis 250 THAAD-Raketen für große Höhen, was 20 bis 50 Prozent der amerikanischen Vorräte entspricht, sowie 80 SM3-Raketen und weitere Munition.

Das Pentagon hatte zwar Vorräte angehäuft, war jedoch nach zehn Tagen Krieg gezwungen, Batterien und „Geschosse” aus Südkorea in die Golfregion zu transferieren. Ukrainische Experten sind unterwegs, um ihr Fachwissen im Umgang mit dieser bekannten Bedrohung einzubringen. Dies sind Anzeichen dafür, dass die Fähigkeiten des Iran möglicherweise größer sind als erwartet. Es gibt jedoch auch immer die Variablen des Kampfes und das Gewicht politischer Entscheidungen, die die Generäle beeinflussen.

Gerade das Pentagon hatte kurz vor dem Angriff vor den möglichen Konsequenzen gewarnt. Neben Vergeltungsmaßnahmen dachten die Mullahs auch an das Überleben der Befehlskette und setzten daher auf „Streuung“ und größere Autonomie für die Offiziere. Die Gegenmaßnahmen konnten die Tötung des Führers Ali Khamenei und vieler Generäle nicht verhindern. Nach amerikanischen und israelischen Einschätzungen sind jedoch keine Brüche entstanden, die auf drastische Veränderungen hindeuten würden. Die Ayatollahs bekräftigen weiterhin, dass es keinen Raum für andere Optionen gibt.

Im Gegenzug hat die gemeinsame Offensive der IDF und des Pentagons die militärischen Fähigkeiten des Iran durch die weitgehende Zerstörung seiner Rüstungsindustrie, des Netzes der Kasernen sowie strategischer Anlagen und vieler Ausrüstungsgegenstände weiter geschwächt. Laut Haaretz wurden fast 3.000 Pasdaran getötet. Die Hälfte der Abschussrampen wurde außer Gefecht gesetzt und die Bunker, in denen die Raketen untergebracht sind, durch Bombenangriffe versiegelt. Zudem wurden Dutzende Schiffe versenkt und Tausende Ziele getroffen. Die Luftwaffe existiert nicht mehr und die Effizienz der Flugabwehr wurde verringert. Bei diesen Luftangriffen wurden jedoch mindestens elf teure Reaper-Angriffsdrohnen und mehrere ähnliche israelische Drohnen abgeschossen. Die Auswirkungen der Angriffe, durch die Hunderte Zivilisten ihr Leben verloren haben, könnten sich in den kommenden Tagen noch zeigen. Auch weil die Luftwaffe die strategischen Bomber B-52 und B-1 mobilisiert hat, um die Wirkung zu verstärken.

Schließlich gibt es noch eine ungelöste Front, die einen wichtigen geografischen Durchgang betrifft: das Rote Meer. Die mit dem Iran verbündete schiitische Bewegung der Houthis im Jemen könnte ihre Angriffe auf Schiffe wieder aufnehmen.

Für viele Konfliktbeobachter ist es möglicherweise eine Reserveoption für den Fall, dass Saudi-Arabien doch noch in den Krieg eintritt. Andererseits könnte es sich um einen Schritt im Rahmen einer Eskalation handeln, die aus mehreren aufeinanderfolgenden Schritten besteht. Bei der Untersuchung der Risiken für Hormus und andere Routen hat ein Beobachter zu Recht darauf hingewiesen, dass es nicht immer notwendig ist, das Ziel direkt zu treffen. Um den Verkehr zu stören und die Transportkosten zu erhöhen, reicht es aus, durch sporadische Aktionen oder das Auslegen einiger Minen eine Atmosphäre ständiger Gefahr zu schaffen.

Selbst unter „seinen” Republikanern in Washington fordern erste Stimmen Donald Trump dazu auf, eine Exit-Strategie ins Auge zu fassen, die nicht die Forderung nach einem bedingungslosen Sieg beinhaltet. Der Iran ist nicht Venezuela. Der andauernde Krieg hat den USA und ihren Verbündeten bereits jetzt maximalen Schaden zugefügt. Die Verminung der Straße von Hormus, der bereits mehrere Schiffe zum Opfer gefallen sind, lässt den Flächenbrand im Nahen Osten endgültig zum Albtraum werden. Wer hat den längeren Atem?