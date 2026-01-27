Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Abstimmung > Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Spontanbefragung

Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?

Dienstag, 27. Januar 2026 | 07:05 Uhr
Donald Trump mahnt Ukraine zu Eile
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ROBERTO SCHMIDT
Von: luk

Washington/Brüssel – US-Präsident Donald Trump hält die Welt in Atem. In der EU hatte man nach dem Zolldeal im Jahr 2025 auf ein Entgegenkommen gesetzt und gehofft, die US-Administration würde sich nun an gemeinsam vereinbarte Regeln halten. Nur wenige Monate später drohte Trump wegen der Grönlandfrage mit neuen Zöllen für gewisse EU-Länder – eine Erpressung und zudem ein Versuch, Europa zu spalten.

Dabei ist die EU nicht zahnlos. Gerade ihr wirtschaftliches Gewicht ist immens und Europa hat durchaus Maßnahmen im Köcher, die den USA weh tun könnten. Zum Beispiel Regulierungen für US-Tech-Firmen.

Was denkt ihr dazu: Sollte die EU einen Strategiewechsel vornehmen und Trump die Zähne zeigen oder sollte man doch eher – auch wegen der Militärhilfe in der Ukraine – kleinlaut bleiben? Lasst gerne eure Meinung hier!

