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Zwei weitere Regionen kamen hinzu

Fälle von beschädigten Grabstellen in zehn Bezirken in NÖ

Mittwoch, 27. Mai 2026 | 09:51 Uhr
Zwei weitere Regionen kamen hinzu
APA/APA/dpa/Lino Mirgeler
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Von: apa

Die Serie an beschädigten Grabstellen in Niederösterreich nimmt weiter ihren Lauf. Mittlerweile gibt es Fälle in zehn der 20 Bezirke im Bundesland. Zuletzt kamen Anzeigen in den Bezirken Hollabrunn, Waidhofen an der Thaya und Mödling hinzu, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Mittwoch auf Anfrage mit. Ermittelt wird generell wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und der Störung der Totenruhe.

In Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) sollen zuletzt zumindest sechs Abdeckungen von Gräbern verschoben worden sein. Und in Rohrbach, einer Katastralgemeinde von Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn), wurde im Mai ein Schaden an einem Erdgrab angezeigt. Ebenfalls bekannt wurde am Mittwoch ein Fall in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling), wo laut einer Anzeige von Anfang Mai zumindest zwei Grüfte aufgebrochen worden sein dürften.

Bereits bisher verzeichnet wurden Fälle in den Bezirken Krems, Wiener Neustadt, Tulln, Baden, Mistelbach, Korneuburg und Bruck an der Leitha. Seit April 2025 verbuchte die Polizei in Summe 21 Vorfälle auf Friedhöfen in Niederösterreich und eine Anzeige in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) im Burgenland. Da bei einigen Leichen Zähne fehlten oder Teile des Kiefers herausgebrochen waren, dürften in mehreren Fällen auch Goldzähne gestohlen worden sein. Gebeten wurde um Hinweise an jede Polizeidienststelle oder an das Landeskriminalamt (Tel.: 059 133 30-3333).

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