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Er darf ein Jahr lang kein öffentliches Amt mehr übernehmen

Fall “Alpenkohle”: Ruffini wird suspendiert

Donnerstag, 28. Mai 2026 | 17:10 Uhr
Gericht sym
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Von: mk

Bozen – Der Direktor der Landesumweltagentur, Flavio Ruffini, wird suspendiert. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, hat der Ermittlungsrichter in Trient diese Entscheidung getroffen.

Ruffini bleibt zwar auf freiem Fuß, gehört aber zu den Verdächtigen im mutmaßlichen Müll-Skandal. Er darf ein Jahr lang kein öffentliches Amt mehr übernehmen.

Am Dienstag hatte der Untersuchungsrichter sämtliche Anträge abgelehnt, Maßnahmen zum vorübergehenden Rechtsschutz für weitere Verdächtige aufzuheben. Die Betroffenen bleiben demnach in Untersuchungshaft. Die Anschuldigung lautet auf Betrug und illegalen Abfallhandel.

Fünf Personen aus dem Kreis der Verdächtigen stammen aus Südtirol. Die Ermittler werfen den Beschuldigten vor, dass Abfall aus Südtirol illegal verkauft und dann im Ausland zu Grillkohle weiterverarbeitet worden sei.

Bezirk: Bozen

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