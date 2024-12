Fassadenkletterer tischt ungewöhnliche Erklärung auf

Polizeieinsatz in Bozen

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat am Samstagnachmittag in der Turinstraße in Bozen mehrere Fassadenkletterer gestoppt. Aufmerksame Anrainer hatten die Notrufnummer 112 gewählt, nachdem sie die Unbekannten dabei beobachtet hatten, wie sie die Dachrinne eines Gebäudes hochkletterten. Als die Polizei eintraf, sprangen die Männer vom Balkon und ergriffen die Flucht.

Einen von ihnen konnten die Beamten allerdings aufhalten. Dabei handelt es sich den 33-jährigen Tunesier M. M.

Der Mann, der Flüchtlingsstatus genießt, bestritt jedoch, dass er bei einem Einbruchsversuch überführt worden sei. Stattdessen behauptete er, die Besitzerin des Appartements habe ihm Unterkunft gewährt.

Von ihr habe er auch die Wohnungsschlüssel erhalten. Weil an diesem Nachmittag die Haustür allerdings von innen abgeschlossen war, habe er mit Freunden versucht, auf alternative Weise in das Appartement zu gelangen.

Die 45-jährige Wohnungsbesitzerin, die aus Bozen stammt, bestätigte die Version des Mannes zum Teil. Gleichzeitig brachte sie ihren Wunsch zum Ausdruck, dem 33-Jährigen, der bereits polizeibekannt ist, in Zukunft nicht mehr bei sich wohnen lassen zu wollen. Bei der Gelegenheit verlangte die Frau außerdem ihre Wohnungsschlüssel zurück.

Die Polizei hat M. M. unterdessen wegen Hausfriedensbruch angezeigt. Weil der Mann bereits vorbestraft ist, hat Quästor Paolo Sartori die Aufhebung des Flüchtlingsstatus beantragt. In der Folge soll ein Dekret zur Abschiebung des Mannes erlassen werden.