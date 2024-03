Feuer in den Dolomiten

St. Christina – Ein Heustadel ist am Freitag um die Mittagszeit in den Dolomiten in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich in einem unzugänglichen Gebiet auf der Seceda in Gröden.

Aufgrund der dicken Schneedecke gestaltete sich der Zugang zum Brandort schwierig. Quads, Motorschlitten sowie der Skilift wurden von den Wehrleuten für den Einsatz genutzt.

Trotz der Herausforderungen gelang es den Feuerwehrleuten, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Der Stadel konnte allerdings nicht mehr gerettet werden.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, und auch die benachbarte Fermeda-Hütte blieb unversehrt.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von St. Christina und Wolkenstein sowie die Ordnungshüter.

Brandeinsatz auch in Ratschings

Auch in Ratschings gab es für die örtlichen Feuerwehren einen Brandeinsatz zu bewältigen: Die Isolierung der Fassade an einem Wohnhaus war von einem Feuer betroffen. Die Freiwillige Feuerwehr von Ratschings hat die Flammen eingedämmt. Es gab glücklicherweise auch hier keine Verletzten.