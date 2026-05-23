Feuerteufel ergreift zu spät die Flucht

Von: mk

Burgstall – Die Carabinieri von Meran haben in den vergangenen Tagen einen 27-Jährigen angezeigt. Ihm wird vorgeworfen, in einem verlassenen Gebäude in Burgstall einen Brand gelegt zu haben. Bereits in der Vergangenheit war das Gebäude bei einem ähnlichen Vorfall zu Schaden gekommen. Der 27-Jährige muss sich nun Brandstiftung verantworten.

Auch diesmal ist es der hiesigen Feuerwehr gelungen, die Flammen zu bändigen und den Brand rechtzeitig zu löschen. Trotzdem hat das Gebäude weiteren Schaden erlitten.

Während der Löscharbeiten fiel den Wehrleuten eine Gestalt auf, die rasch das Weite suchen wollte. Sofort nahmen sie die Verfolgung auf. Rund 300 Meter von der Brandstelle entfernt gelang es ihnen, den Mann zu stoppen.

Die Carabinieri, die verständigt wurden, trafen unmittelbar an Ort und Stelle ein und durchsuchten den 27-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat und bereits aktenkundig ist. Dabei stellten sie ein Feuerzeug sicher, das immer noch warm war. Vermutet wird, dass der junge Mann damit, Kartonhaufen und Reste von Holzbalken in Brand gesetzt hat.

Überprüft wird derzeit auch die psychische Verfassung des 27-Jährigen.