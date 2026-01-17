Aktuelle Seite: Home > Chronik > Feuerwehr befreit verletzte Stute
Einsatz in Milland

Feuerwehr befreit verletzte Stute

Samstag, 17. Januar 2026 | 16:17 Uhr
616067111_1200124205558257_3008571788062937003_n
Facebook/Freiwllige Feuerwehr Milland
Von: mk

Brixen – Die Freiwillige Feuerwehr von Milland ist am Freitagnachmittag zu einer Tierrettung in der Plosestraße ausgerückt.

Ein Pferd hatte sich eine schwere Verletzung im Halsbereich zugezogen, nachdem es gegen einen metallenen Pfahl gestoßen war und dieser sich das Fleisch des Tieres gebohrt hatte.

Die Wehrleute haben umgehend zwei Tierärzte hinzugezogen. In der Zwischenzeit stellten sie technische Gerätschaften zur Befreiung der trächtigen Stute bereit.

Nach Rücksprache mit den Tierärzten wurde das Metallgestänge mittels Bolzenschneider abgeschnitten und entfernt.

Glücklicherweise war das Tier während des gesamten Einsatzes sehr ruhig. Die verletzte Stute wurde noch am Abend zur weiteren Behandlung in eine Tierklinik transportiert.

Die Feuerwehr stand im Brixner Stadtteil knapp drei Stunden lang im Einsatz.

Bezirk: Eisacktal

