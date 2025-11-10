Finanzpolizei führt weltweites Projekt gegen Geldwäsche an

Von: Ivd

Rom – Die Finanzpolizei hat gemeinsam mit dem US-Justizministerium das internationale Projekt der Financial Action Task Force (FATF) zur Rückverfolgung und Rückgewinnung illegal erworbener Vermögenswerte geleitet. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die Veröffentlichung der neuen internationalen Leitlinien mit dem Titel „Asset Recovery Guidance and Best Practices“.

Die FATF, das wichtigste globale Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, will mit dem neuen Dokument Staaten dabei unterstützen, die Rückführung krimineller Gelder effektiver zu gestalten. Die Leitlinien beschreiben Strategien zur schnellen Identifizierung, Sicherstellung und Verwaltung illegaler Vermögenswerte – bis hin zur Rückführung zugunsten der Opfer und betroffenen Gemeinschaften.

Unter der Koordination des FATF-Sekretariats arbeitete ein internationales Expertenteam an dem Papier, an dem neben Italien und den USA Vertreterinnen und Vertreter des FATF Global Network sowie mehrerer internationaler Organisationen beteiligt waren.

Italienische Expertise

Die neuen Richtlinien enthalten 85 Fallstudien, darunter mehrere aus Italien. Diese befassen sich mit internationaler Zusammenarbeit, innovativen Methoden der Finanzverfolgung und der Aussetzung verdächtiger Transaktionen. Hervorgehoben wird auch die operative Erfahrung der Finanzpoliezei im Kampf gegen die organisierte Kriminalität.

Ein Beispiel dafür ist die erste „Silver Notice“ von Interpol, die Anfang 2025 veröffentlicht wurde – ein neues globales Instrument zur polizeilichen Kooperation im Bereich der Vermögensabschöpfung.

Stärkung Italiens internationaler Rolle

Das Dokument gilt als praxisorientierter Leitfaden für Ermittler, Aufsichtsbehörden und politische Entscheidungsträger, die nationale Gesetze an die neuen FATF-Standards anpassen sollen. Mit dem Mitwirken an dem Projekt festigt die Finanzpolizei die Rolle Italiens als als zentraler Akteur im internationalen Kampf gegen Wirtschaftskriminalität.