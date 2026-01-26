Aktuelle Seite: Home > Chronik > Finanzpolizei stoppt Treibstoffschmuggel im Vinschgau
Auf den Fahrer kommt eine Menge Ärger zu

Finanzpolizei stoppt Treibstoffschmuggel im Vinschgau

Montag, 26. Januar 2026 | 12:21 Uhr
finanzpolizei
stnews/luk
Schriftgröße

Von: mk

Prad am Stilfserjoch – Der Finanzpolizei ist im Vinschgau ein Schlag gegen den illegalen Handel mit Treibstoffen geglückt. Dabei wurden ein Tanklastzug mit 20 Tonnen Treibstoff zweifelhafter Herkunft sowie über 11.000 Euro Bargeld sichergestellt. Dem Fahrer drohen nun strafrechtliche Konsequenzen und Nachzahlungen in fünfstelliger Höhe.

Beamte der Finanzpolizei in Schlanders sind in der Industriezone von Prad am Stilfserjoch auf ein Tankfahrzeug aufmerksam geworden. Der Laster, der am Straßenrand stand, pumpte Treibstoff in einen Tank auf dem Gelände eines örtlichen Unternehmens. Wie aus den Ermittlungen hervorgeht, ist die einheimische Firma selbst nicht in illegale Machenschaften verstrickt.

Weil das Fahrzeug keinerlei Firmenlogos oder die vorgeschriebenen orangefarbenen Warntafeln für Gefahrguttransporte aufwies, wurden die Fahnder hellhörig und stoppten den Entladevorgang, um eine tiefergehende Kontrolle zu starten.

Der Fahrer konnte keine Dokumente vorlegen, die die rechtmäßige Herkunft oder den ordnungsgemäßen Transport belegten. Im Gegenteil: Die mitgeführten Begleitpapiere waren abgelaufen und auf andere Fahrzeuge ausgestellt.

Außerdem entdeckten die Beamten in der Fahrerkabine entdeckten die Beamten Bargeld in Höhe von 11.785 Euro, das mutmaßlich aus illegalen Geschäften stammt.

Der Tanklastzug und dessen Ladung wurden präventiv beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. Er muss sich nicht nur wegen Treibstoffschmuggels verantworten, sondern auch wegen der Hinterziehung der Verbrauchssteuer in Höhe von rund 13.000 Euro.

Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf das in Venetien ansässige Transportunternehmen, um weitere Hintermänner zu identifizieren und das volle Ausmaß des Schadens aufzudecken.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
96
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Kommentare
45
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Kommentare
39
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Kommentare
38
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Kommentare
31
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 