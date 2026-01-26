Finanzpolizei stoppt Treibstoffschmuggel im Vinschgau

Auf den Fahrer kommt eine Menge Ärger zu

Von: mk

Prad am Stilfserjoch – Der Finanzpolizei ist im Vinschgau ein Schlag gegen den illegalen Handel mit Treibstoffen geglückt. Dabei wurden ein Tanklastzug mit 20 Tonnen Treibstoff zweifelhafter Herkunft sowie über 11.000 Euro Bargeld sichergestellt. Dem Fahrer drohen nun strafrechtliche Konsequenzen und Nachzahlungen in fünfstelliger Höhe.

Beamte der Finanzpolizei in Schlanders sind in der Industriezone von Prad am Stilfserjoch auf ein Tankfahrzeug aufmerksam geworden. Der Laster, der am Straßenrand stand, pumpte Treibstoff in einen Tank auf dem Gelände eines örtlichen Unternehmens. Wie aus den Ermittlungen hervorgeht, ist die einheimische Firma selbst nicht in illegale Machenschaften verstrickt.

Weil das Fahrzeug keinerlei Firmenlogos oder die vorgeschriebenen orangefarbenen Warntafeln für Gefahrguttransporte aufwies, wurden die Fahnder hellhörig und stoppten den Entladevorgang, um eine tiefergehende Kontrolle zu starten.

Der Fahrer konnte keine Dokumente vorlegen, die die rechtmäßige Herkunft oder den ordnungsgemäßen Transport belegten. Im Gegenteil: Die mitgeführten Begleitpapiere waren abgelaufen und auf andere Fahrzeuge ausgestellt.

Außerdem entdeckten die Beamten in der Fahrerkabine entdeckten die Beamten Bargeld in Höhe von 11.785 Euro, das mutmaßlich aus illegalen Geschäften stammt.

Der Tanklastzug und dessen Ladung wurden präventiv beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. Er muss sich nicht nur wegen Treibstoffschmuggels verantworten, sondern auch wegen der Hinterziehung der Verbrauchssteuer in Höhe von rund 13.000 Euro.

Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf das in Venetien ansässige Transportunternehmen, um weitere Hintermänner zu identifizieren und das volle Ausmaß des Schadens aufzudecken.