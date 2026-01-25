Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Die Respektlosigkeit macht die Feuerwehrleute ratlos

Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter

Sonntag, 25. Januar 2026 | 21:19 Uhr
Sexten – Der angekündigte Schneefall hat am Sonntag einige Fahrzeuglenker dennoch überrascht. Um 12.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Sexten zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Ein Fahrzeug war von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Die Feuerwehrleute rückten umgehend mit mehreren Einsatzkräften aus. Schnell zeigte sich jedoch, dass ein Fahrzeug bei Weitem nicht ausreichen würde.

Bereits auf der Anfahrt wurde der Feuerwehr klar, dass sich der Einsatz hinziehen würde. Zahlreiche Fahrzeuge ohne Winterausrüstung, teils sogar mit Sommerreifen, blieben kurz nach dem Dorf in Richtung Kreuzbergpass stecken. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, musste die Straße für rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Moos/Sexten

Diese Maßnahme stieß bei vielen Fahrzeuglenkern auf Unverständnis und führte zu heftigen Diskussionen. Dennoch gelang es den Feuerwehrleuten, die Straße Schritt für Schritt von den liegengebliebenen Fahrzeugen zu befreien und sie nach insgesamt dreieinhalb Stunden wieder vollständig für den Verkehr freizugeben.

Die Respektlosigkeit mancher Menschen erstaunt die Wehrleute immer wieder aufs Neue. Die Freiwillige Feuerwehr Sexten appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, den Pass ausschließlich mit Winterreifen und Schneeketten zu befahren.

Zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Sexten waren auch die Carabinieri und der Landes-Straßendienst Innichen im Einsatz.

Bezirk: Pustertal

